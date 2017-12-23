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Kıbrıs’tan IŞİD’e 1600 hava saldırısı düzenlendi

Alithia gazetesi, İngiltere Başbakanı Theresa May’in, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Airbus tipi uçağıyla, geçtiğimiz Perşembe akşamı, beraberindeki İngiliz gazetecilerle birlikte Ağrotur Üssü’ne geldiğini, İngiliz üslerine gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından ise dün öğleden önce Ada’dan ayrıldığını yazdılar.

Kıbrıs’tan IŞİD’e 1600 hava saldırısı düzenlendi

Alithia gazetesi, İngiltere Başbakanı Theresa May’in, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Airbus tipi uçağıyla, geçtiğimiz Perşembe akşamı, beraberindeki İngiliz gazetecilerle birlikte Ağrotur Üssü’ne geldiğini, İngiliz üslerine gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından ise dün öğleden önce Ada’dan ayrıldığını yazdılar.

23 Aralık 2017 Cumartesi 17:53
Kıbrıs’tan IŞİD’e 1600 hava saldırısı düzenlendi
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Habere göre May, 200 kadar askere hitaben yaptığı konuşmada, IŞİD hedeflerine karşı, İngiliz Üslerinden toplam 1600 hava saldırısının gerçekleştirildiğini ifade etti. 

Kıbrıs’ta bulunan  üslerin, bölgedeki Büyük Britanya’nın askeri faaliyetlerinin merkezi olduğuna dikkati çeken May, IŞİD’e karşı mücadele eden Irak ve Ürdün’deki ortakları ve müttefikleriyle çalışan bin 450’den fazla asker ve diğer personelin de, buradan(üslerden) desteklendiğini ifade etti. 

Ülkenin güvenliği için Kıbrıs’ta görev yapan askerlere yönelik minnettarlığını da dile getiren May, 60 bin Iraklı güvenlik görevlisinin eğitilmesine odaklanılarak bölgede ortaya çıkan tehditlerin göğüslenmesindeki çabaların devam edeceğinden söz etti. 

May konuşmasının devamında, yine askerlere seslenerek, Orta Doğu’daki müttefiklerinin, istikrarını destekleme  çabalarından bahsederek bu çabalar arasında Ürdün’deki Hızlı Tepki Gücü’nün genişletilmesinin de bulunduğunu ifade etti. 

Orta Doğu’da istikrarsızlığı ateşleyen anlaşmazlıkların, tüm uluslararası düzeni tehdit ettiğini ifade eden May, Kıbrıs’tan, İngiliz silahlı kuvvetlerinin, ara bölgedeki barışın korunması için TOSCA operasyonu ve NATO aracılığıyla da çalıştığını belirtti.   

Kıbrıs’a da, Birleşik Krallığın buradan faaliyet göstermesine ev sahibi olduğu için teşekkürlerini sunan May, İngiliz silahlı kuvvetleri için burasının  evden uzakta ev gibi olduğunu belirtti.

May kadın James Bond’tan söz etti 

Alithia gazetesi, İngiltere Başbakanı Theresa May’in, Kıbrıs’a gelirken gazetecilerle gerçekleştirdiği sohbetin siyasetten uzak olduğunu, May’in kadın James Bond’tan söz ettiğini yazdı. 

Gazete bu konudaki diyaloğun, “Dr.Who” isimli İngiliz bilimkurgu dizinin, noel arifesinde prömiyerinin yapılacağı ve dizi tarihinde ilk kez kadın bir doktorun rol alacağı şeklindeki konuşma üzerine yaşandığını belirtti. 

Habere göre May, bunun üzerine, Doctor Who’nun kadın olmasının önemli bir ilerleme olduğunu, bir gün kadın James Bond’un da olması gerektiğini ifade etti.   

Lillikas’tan eleştiri 

Alithia gazetesine göre Güney Kıbrıs Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, İngiltere Başbakanı Theresa May’in ziyaretini “provokasyon” olarak nitelendirdi. 

Lillikas, ziyaretin sömürgeyi anımsattığını da savundu.  

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