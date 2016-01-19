Kıbrıs’ta Yaşayan Genç Eşini Terk Etti, Travesti Oldu

Eşi 28 yaşındaki A.A’ (E)nın peşinden İstanbul’a dönen genç kadın, eşinin kayıp olduğunu polise bildirdi.



Yaklaşık 3 hafta süren aramalar sonucunda genç kadının eşi A.A’ya ulaşan polis bile gördükleri karşısında şoke oldu.





A.A’nın hayatını travesti olarak sürdürmek istediği için ailesini terk ettiği ortaya çıktı. “Bu benim seçimim” diyerek eşini bırakıp kaçan A.A ise istediği hayatı yaşadığını belirtti.





Polis, muhasebecilik yapan A.A’nın izine internetteki bir ‘eskort’ sitesinde rastladı.





Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, hayatını travesti olarak sürdürmek istediği için ailesini terk ettiği ortaya çıkan muhasebeci, “Bu benim seçimim” dedi.





Polis A.A’nın, telefon numarasının bir internet sitesinde ‘eskort’ ilanları arasında yer alan Arzu isimli travestinin irtibat numarası olarak kayıtlı olduğunu belirtti.



