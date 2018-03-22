KIBRIS’TA VİCDANİ RET İNİSİYATİFİ’NDEN AÇIKLAMA

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi, vicdani ret hakkının suç olmaktan çıkmasının artık zamana bağlı teknik bir süreç olduğuna işaret ederek, mevcut davaların geri çekilmesi gerektiğini savundu.



İnisiyatif, Haluk Selam Tufanlı’nın ve Halil Karapaşaoğlu’nun vicdani ret davalarının bugün 12 Nisan’a ertelenmesi nedeniyle yayınladığı açıklamada, vicdani retçilerin hala askeri mahkemede yargılanıyor olmasının nedenine anlam verilemediğini kaydetti.



Konunun hükümet programında yer aldığına işaret edilen açıklamada, bu davaların artık kamu yararı için açılmasını gerektirecek koşulların ortadan kalktığına inanç belirtildi.



Açıklama, şöyle devam etti:



“Meclis süreci başlamıştır. Hükümette olan siyasi partilerin önemli kısmı bunun yasallaşması için irade beyan etmiştir, vicdani ret hakkının suç olmaktan çıkması artık zamana bağlı teknik bir süreçtir.



Kamu yararı olmayan, meclisin bile insan hakları olduğunu raporladığı vicdani ret hakkını kullananların özgürlüklerinin kısıtlanması, hapsedilmesiyle sonuçlanabilecek bu davaların geri çekilmesi gerekir”