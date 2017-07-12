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12 Temmuz 2017 Çarşamba 07:10

“Kıbrıs’ta Spor” Konulu 2. Fotoğraf Yarışması’nın Ödülleri Verildi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından düzenlenen, ana sponsorluğunu Eziç Restaurant’ın yaptığı “Kıbrıs’ta Spor” konulu 2. Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni dün akşam gerçekleştirildi.

'Kıbrıs'ta Spor” Konulu 2. Fotoğraf Yarışması'nın Ödülleri Verildi
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından düzenlenen, ana sponsorluğunu Eziç Restaurant’ın yaptığı “Kıbrıs’ta Spor” konulu 2. Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni dün akşam gerçekleştirildi.

OBEN: “SPOR FOTOĞRAFÇILIĞINA TEŞVİK ETMEK İSTEDİK”

Dernek Binasında gerçekleştirilen törende KTSYD Başkanı Çelen Oben “Bu yıl ikincisi düzenlenen KTSYD Fotoğraf yarışması ile dernek üyeleri ve spor fotoğrafçılığına ilgi duyanları teşvik etmek istedik” dedi.

Yarışma hakkında bilgi veren Oben, jüri üyelerinin birbirinden güzel fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirtti. Oben, yarışmaya katkı koyan Eziç Şirketler Direktörü Mehmet Eziç’e teşekkür etti.

EZİÇ: “BÖYLE GÜZEL ORGANİZASYONLARA DESTEK VERDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ”

Gecede diğer konuşmayı Eziç Restaurant adına Sıla Eziç gerçekleştirdi. Bu yıl 2. gerçekleşen Fotoğraf Yarışması’na destek vermekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Sıla Eziç, Eziç ailesi olarak sanata verdikleri değeri “böyle güzel organizasyonla topluma yansıtmalarına olanak sağlayan” KTSYD’ye teşekkür etti.

Ellerinden geldiği kadar böyle organizasyonlara ve spor yazarlarının etkinliklerine destek vermeye çalıştıklarını belirten Eziç, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılki fotoğrafların üst düzey olmasının kendilerini heyecanlandırdığını kaydetti.

TEŞEKKÜR PLAKETLERİ

2. Fotoğraf Yarışması’na katılım gösteren kişilere katılım belgeleri KTSYD Yönetim Kurulu üyeleri tarafından takdim edildi. Ayrıca EAK’tan Pambos Savvides, TSYD’den Bahri Havadır, Spor Fotoğrafçısı ve sayfa tasarımcısı Uğur Kaptanoğlu ve Fotoğraf Sanatçıları Derneği’nden Hasan Bağlar’dan oluşan jüri üyelerine de katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Plaketleri KTSYD eski başkanlarından Raif Örtunç takdim etti.

ÖDÜLLER

Gecede dernek üyesi Cemil Garip’in “Ayın Yükselişi” isimli fotoğrafı birincilik ödülüne layık görüldü. Garip’e ödülünü Sıla Eziç verdi. Çağın Özılgaz’ın “Selfie” isimli fotoğrafı ikincilik ödülünü alırken, Özılgaz’a ödülünü KTSYD eski başkanlarından Ogün Genç Kaçmaz takdim etti. Mustafa Evliya’nın “Sevinç” isimli fotoğrafı ise üçüncülük ödülünü aldı. Evliya ödülünü KTSYD sağlık sponsoru Kolan British Hospital Başhekimi Harun Gülmez’den aldı.

Yarışma jürisi tarafından Jüri Özel Ödülü de Çağın Özılgaz’ın “Toprakta Dans” isimli fotoğrafına layık görüldü. Özılgaz ödülünü jüri üyelerinden aldı. KTSYD Özel Ödülü Ferah Barışsev’in “Mutluluk” isimli fotoğrafına layık görülürken, ödülü KTSYD Başkanı Çelen Oben takdim etti. Eziç Özel Ödülü’nün sahibi ise “Flyboard Champion” isimli fotoğrafıyla Mehmet Gökyiğit oldu.

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