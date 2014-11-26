Kıbrıs‘ta Şok Ölüm

Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'taki Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Michel Bonnardeaux, bu sabah evinde ölü bulundu.





Alınan bilgiye göre, Michel Bonnardeaux'nun evinde yapılan ilk incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Fransız asıllı Kanadalı sözcünün ölüm sebebinin yarın yapılacak otopsi sonucu belli olacağı belirtildi.



Michel Bonnardeaux, Eylül 2011'den beri Kıbrıs'ta BM Barış Gücü İyi Niyet Misyonu'nda görev yapıyordu.



BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim, Bonnardeaux'nun ani ölümü karşısındaki üzüntüsünü dile getirerek Kongo, Çad, Haiti, Sudan, Mali'de uzun yıllar görev yapan tecrübeli bir mesai arkadaşını kaybettiğini ifade etti ve Kanada ile İspanya'da yaşayan ailesine başsağlığı diledi.



BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide de Bonnardeaux'nun Kıbrıs'taki Barış Gücü ve İyi Niyet Misyonu'nun daha iyiye götürülmesi çabalarında son derece önemli rol oynadığını belirterek Bonnardeaux'nun sevdikleri ve ailesine başsağlığı diledi.

Son Güncelleme: 26.11.2014 20:50