KIBRIS’TA PEN, İZKO PEN...

UYGUN FİYAT, KALİTELİ İŞ, ZAMANINDA TESLİMAT

İZKO Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet İZCİ, Kıbrıs Manşet’e verdiği özel Röportajında Ahşap sanayisindeki Lider Firma konumundan sonra PVC sektöründe de söz sahibi olmak istediklerini söyledi.

Kıbrıs Manşet : İzzet Bey bize İZKO Mobilyanın geçmişinden bahseder misiniz ?

İzzet İzci : İZKO Mobilya 1978 yılında babam İbrahim İzci tarafından kuruldu. Bu yıllardan beri mobilya ahşap ve mutfak üretimi yapıyoruz. İZKO Mobilya olarak üretim yelpazemize mobilyadan sonra ilk olarak ahşap kapı üretimini ekledik. Sektörde söz sahibi firmalardan olmamızın sebebi prensipli olarak çalışmamızdır.

Kıbrıs Manşet : İzzet Bey bize biraz da yeni yatırımlarınızdan ve hedeflerinizi anlatır mısınız ?

İZKO Mobilya olarak ahşap sanayisinde söz sahibi firmalardan olduktan sonra inşaat sektörüne hizmet veren firmamızda gelişme kararı alan şirket yönetim kurulumuz PVC kapı ve pencere sektörüne de yatırım yapma kararı aldı. Bu maksatla yurtdışından PVC kapı pencere üretiminde kullanılan en son teknoloji makinelerini ithal ederek fabrika kısmını tamamladık.

Yaklaşık 2 Milyon Türk Lirasını aşan yatırımla girdiğimiz PVC Kapı – Pencere sektöründe de,

UYGUN FİYAT, KALİTELİ İŞ, ZAMANINDA TESLİMAT prensibimizle Sektörde Liderlik hedefine yürüyeceğiz.

İZKO Mobilyadaki felsefemiz olan mobilya işindeki kaliteli hizmetimizin PVC Kapı - Pencere üretimine de yansıtarak adımızdan söz ettirmek, en önemlisi de zamanında teslimat ile müşterilerimizi mutlu etmek PVC Kapı – Pencere sektöründe de felsefemiz olacaktır.

Kıbrıs Manşet : Başarınızın sırrı nedir ?

Ahşap sektöründe şimdiye kadar çok iyi bir ekip çalışması yaptık . İşimizde başarılı olmamız benim de hayat felsefem olan şu cümlede gizlidir :

“Tek başınıza hızlı gidebilirsiniz ama iyi bir ekip ve takım arkadaşlarınızla çok uzağa gidebilirsiniz bizim de başarımızın sırrı çok iyi bir ekibe sahip olmamız”

Bizim ekibimiz müşteriyle ilk teması sağlayan İç Mimarımızdan, üretim aşamasında çalışan personelimizle birlikte en son montaj elemanlarımıza kadar çok iyi bir irtibat içerisinde ve çok iyi bir uyumla çalışmakta ve bu da işlerimize ve başarımıza olumlu yönde yansımaktadır.

Kıbrıs Manşet : İlk teması sağlayan İç Mimar dediniz bunu biraz açar mısınız ?

İzzet İzci : İZKO Mobilya olarak Ar – Ge çalışmalarına özel önem vermekte ve sktördeki yenilikleri takip etmek, gerek özel tasarımlarla sektöre yön verecek yenilikleri yaratmak, gerekse müşterilerimize özel tasarımlar yaparak kişiye özel üretim yapmak amacıyla şirketimizde İç Mimar istihdam etmekteyiz.

Müşterilerimizle ürünlerinin tasarımı konusunda ilk teması İngiltere’den mezun ve alanında Üst İhtisas yapmış bulunan İç Mimarımız yapmakta ve müşterilerimizin talebi doğrultusunda çizimler yaparak müşterinin istediği ürünü üretilmeden odaların içerisinde yerleşmiş şeklini görmelerini sağlayarak , sağlıklı seçim yapmalarına olanak vermektedir.

Kıbrıs Manşet : İzzet Bey PVC sektörüne girişinizle ülke ekonomisine katkınız nasıl olacak ?

İzzet İZCİ : İZKO Mobilya olarak yaklaşık 30 kişilik ekibimizle birlikte yılda yaklaşık İki Milyon Türk Lirası bir üretim kapasitesine sahiptik.

PVC Kapı – Pencere sektörüne girdiğimiz anda personel sayımızı 40 kişiye çıkardığımız gibi tam kapasite çalışmaya ulaştığımız zaman 60 civarında personel ile yıllık Beş Milyon Türk Lirası üretime ulaşmayı hedeflemekteyiz.

Kıbrıs Manşet : Son olarak ne söylemek istersiniz ?

İzzet İZCİ : Bizleri bugünlere getiren tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına öncelikle teşekkür ediyorum. Bugüne kadar bize güvenerek bizi bu noktalara getiren müşterilerimize de teşekkür ederken önümüzdeki aylarda düzenleyeceğimiz kampanyalarımızı da takip etmelerini

Kuruluşumuzun 40. Yılında vereceğimiz hediyeleri kaçırmamalarını tavsiye ederiz.

Kıbrıs Manşet’e de bize bu imkanı verdiği için teşekkür eder, sözlerime son verirken

UYGUN FİYAT,

KALİTELİ İŞ,

ZAMANINDA TESLİMAT

Sloganıyla Ahşap Mobilya ve Kapı işlerinde tartışılmaz Lider İZKO Mobilya, bundan sonra PVC Kapı – Pencere sektöründe aynı prensiplerle Lider olma hedefinde olduğunun altını çizerim.

Kıbrıs Manşet : Bizler de zaman ayırdığınız için çok teşekkür eder hayırlı işler dileriz.