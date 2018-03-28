ANKARA'DA “KIBRIS’TA OSMANLI ESERLERİ” FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi'nin Kıbrıs Türk Kültür Derneği işbirliği ve ev sahipliğinde düzenlediği “Kıbrıs'ta Osmanlı Eserleri” konulu fotoğraf sergisi, Ankara’da Kıbrıs Türk Kültür Derneği Mehmet Ertuğruloğlu Toplantı Salonu’nda açıldı.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, serginin açılışı, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Dr. Ahmet Zeki Bulunç, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser tarafından yapıldı.



Prof. Dr. Uğur Özgöker, sergilenen eserlerin, 1571 yılında Osmanlıların Kıbrıs’ı fethinden sonra yarattıkları kültürel ve tarihi eserler olduğuna işaret ederek, üniversitenin misyonunun da bu eserleri geleceğe taşımak olduğunu ve bu vesileyle Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi’nde bu sergiyi açmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.



Dr. Ahmet Zeki Bulunç da, bu nitelikte bir serginin açılmasının Kıbrıs Türk Kültür Derneği için bir kültürel ve sanat etkinliği olduğunu söyledi. Bulunç, temel görevlerinin arasında olan bu tür faaliyetlerin zenginleştirilmesine katkı sağlayacak olmasından dolayı üniversiteyle böyle bir işbirliği yapmanın dernek açısından büyük bir mutluluk olduğunu kaydetti.



Sergiyi hazırlayan Prof. Dr. Ulvi Keser de, Lefkoşa Surlar içinde Arabahmet Mahallesi’nde bir farkındalık yaratmak, Kıbrıs Türk tarihinin izlerini bugünden yarına taşımak ve özellikle bu mahalledeki dokuyu yarına taşımak gibi bir misyon üstlendiklerini ifade ederek, Kıbrıs Türk Kültür Derneği ile işbirliklerinin farklı alanlarla da devam edeceğini söyledi.



Sergi, 2 Nisan’a kadar açık kalacak