“Kıbrıs’ta Namık Kemal Efsanesi - Mağusa’da Bir Özgürlük Anıtı” Adlı Kitap Çıktı

“Kıbrıs’ta Namık Kemal Efsanesi - Mağusa’da Bir Özgürlük Anıtı” adlı kitap yayımlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Şevket Öznur, merhum Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi Ali Nesim ve Dt. Fehmi Tuncel’in birlikte hazırladıkları kitap, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği yayınları arasından çıktı.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, 280 sayfalık kitapta, “Kıbrıs’ta sürgünde bulunduğu 38 aylık dönemden bugüne kadar bir efsaneye dönüşen düşünce adamı, yazar Namık Kemal’in Kıbrıs Türkleri üzerindeki etkisi ve Kıbrıs adasının Namık Kemal’e etkisinin neler olduğu” irdelendi.

Kitapta, Namık Kemal’in Kıbrıslı Türkler için bir özgürlük sembolü olduğu ve onun düşünceleri ve eserleri aracılığıyla toplumsal bir bilinç ve birliktelik sağlandığı belirtiliyor.