KIBRIS’TA KENTLEŞME POLİTİKALARI PANELİ GAÜ’DE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümünün insiyatifiyle Kıbrıs'ta Kentleşme Politikaları Paneli 21 Şubat tarihinde GAÜ Milenyum Senato Kongre Merkezinde gerçekleşecektir. Bakanlık, ilgili daireler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, belediyeler ve çeşitli üniversitelerden yetkililer ve uzmanların katılımıyla gerçekleşecek olan bu panelde, geçmişten günümüze farklı mercilerin çalışmasıyla yasallaşan kentleşme mevzuatı ele alınacaktır.

Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Öğretim üyesi Doç. Dr. Hossein Sadri ve Doç. Dr. Senem Zeybekoğlu Sadri'nin daveti üzerine gerçekleşecek olan bu panelde ülkesel fiziki plan, fasıl 96, Lefkoşa Master planı, Girne Emirnamesi ve imar planı süreci gibi çeşitli konular üzerine sunumlar gerçekleşecektir. 21 Mart tarihinde Salı günü sabah saat 10:00'da başlayacak olan bu panelin açılış konuşmalarını KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. İsmet Esenyel, Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk gerçekleştirecektir. İngilizce dilinde gerçekleşecek olan bu panel, mevcut politikaların değerlendirilmesini ele alarak, sorunların tesbiti ve gelecek için çözüm önerileri getirmeyi hedeflemektedir. Geniş katılımlı organize edilen bu panel ayrıca tüm halkın katılımına açık olacaktır.