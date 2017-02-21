“KIBRIS’TA KENTLEŞME POLİTİKALARI” GAÜ’DE TARTIŞILDI.



“Kıbrıs'ta Kentleşme Politikaları Paneli”, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümünün insiyatifi ile GAÜ’de gerçekleşti.Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Öğretim üyesi Doç. Dr. Hossein Sadri ve Doç. Dr. Senem Zeybekoğlu Sadri'nin daveti üzerine gerçekleştirilen panelde, ülkesel fiziki plan, fasıl 96, Lefkoşa Master planı, Girne Emirnamesi ve imar planı süreci gibi çeşitli konular üzerine sunumlar yapıldı.“Kıbrıs'ta Kentleşme Politikaları” panelinin açılış konuşmalarını KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. İsmet Esenyel, Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk ve Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan tarafından gerçekleştirilirken, panel, katılımcıların yoğun ilgisi ile takip edildi.Program başlamadan önce konuşmasını gerçekleştiren GAÜ Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr.Hossein Sadri , Kıbrıs’ın Kentsel Politikalar panelinin ilkini geçen sene , ikincisini ise bugün gerçekleştirdiklerini vurgulayarak akademinin araştırma ve eğitim aktiviteleri ile topluma özellikle yeni düşünceler üretebilme yönüne katkı sağlamak amacı ile paneli gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.Doç.Dr.Sadri , bu panellerin Kıbrıs kentleşmesine düşünsel yönde katkı sunmasını umduğunu ifade ederek , aşırı yapılaşma sorunuyla karşı karşıya kalan günümüz kentlerinin dünyamızın yaşam olanaklarına verdiği zarara dikkat çekmek amacıyla posterlerinde bir tilkinin sırtına yüklenmiş yapılar imajını kullandıklarını dile getirdi. Sadri konuşmasının devamında ‘Hepimizin diğer canlılar ile birlikte daha yaşanabilir bir Kıbrıs’ta yaşamamızı birlikte talep etmek , düşlemek ve yollarını oluşturmak için bu panele katılan merkezi yönetim , yerel yönetimler , sivil toplum örgütleri , meslek odaları ve farklı üniversitelerden konuşmacılara sonsuz teşekkür ediyorum ’ dedi.GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, bu tip çalışmaların devamlılığını sağlamaya gayret ettiklerini ve çoğalarak devamını sağlayacaklarını belirterek, önemli konuklar ile birlikte Panel de yer almaktan gurur duyduklarını söyledi.KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. İsmet Esenyel , jenerasyonların değiştğini, jenerasyonların değiştikçe de KKTC’nin siyasetinin, planlanmasının ve ekonomisinin de değiştiğini belirtti. Esenyel devamında;Ülkeyi, yeni beyinleri parti rozeti takmaksızın bir araya getirerek planlamak çok önemli. Siyasette istikrar çok önemli. Turizm de istikrarın olduğu gibi, diğer alanlardaki istikrarında, siyasette rol oynayan üst aklın doğru hareket ederek dizayn etmesi gerekmektedir. GAÜ’yegerçekleştirmiş olduğu bu panel için çok teşekkür ediyorum. Artık turizm fuarlarında da ülkeler şehir planları ile öne çıkıyorlar ve önemli olan da budur” dedi.Panel’in ardından GAÜ TV mikrafonlarına açıklamada bulunan Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Amerikan Üniversitesi’ne bu konularda göstermiş oldukları hassasiyet ve geleneksel hale gelen panel için teşekkürlerini ileterek, şehir planlamalarının çok önemli olduğunu, fakat her şeyden önemlisinin de ülke planlamasınının doğru oturturtulması gerektiğini ve panel bünyesinde de bu konular üzerinde çalışıldığını söyledi.Harmancı açıklamasının devamında şunları söyledi;“Şuan bizlerin nerelerde trafik yoğunluklarının yaşandığını, şehir merkezlerinin nasıl rahatlatılabileceği, insanların şehirle uyumunun nasıl sağlanabilineceği, şehre gelen üniversite öğrencileri ile şehri günü birlik kullanan sanayideki insanların ya da devlet dairelerinin konumları, eğitim kurumlarının konumları gibi konular ciddi bir planlamayı gerektiriyor. Tüm sorunlara çözüm önerileri aslında belli. Önemli olan bu konuları iyi niyetle ve siyasi bir istikrarla sağlayabilmek. Bunları başarabilirsek eğer, mevcut durumdan daha iyi bir noktaya gelebiliriz. Azimle çalışıp bu işin peşini bırakmamak lazım. Çünkü durum 15 yıl önce de aynıydı. Şimdi yapılması gereken sistem ve sistemin içeriklerinin değiştirilmesi” dedi.Planlama Dairesi Başkanı Türkmen Yiğitcan ise yaptığı açıklamasında, 1989 yılında da 2 yıl içerisinde ülkesel fizik planı yapılmasının ön görüldüğünü, fakat 2015 yılında ancak ülkesel fizik planı ilan edebildiklerini söyledi. Yiğitcan açıklamasının devamında,“Ülkesel fizik planı demek büyük resimdir. Büyük resme odaklanabilmeniz için ise altını diğer alt planlarla ve kent planlarıyla bir şekilde tamamlamanız lazım. Şuanda yapmaya çalıştığımız budur. Bu alttaki eksik parçaları tamamlamaya çalışıyoruz. Ancak şuanki daire yapısıyla bunu benim personelle daire bütçesiyle yapmam mümkün değil. Biz bunu belediyelere, Sivil Toplum örgütlerine, Mimarlar ve Mühendisler odasına ve üniversitelerin de iş birliğine yayarak erken zamanda sonuçlandırmayı planlıyoruz ve bunu yeni bir deneyim olarak yapacağız. Bununla ilgilide, 2016 yılında mekânsal planlamayla ilgili bakanlar kurulu kararı da mevcuttur ve bunu bize zorunlu kılmaktadır. Üniversiteler, yerel yönetimler ve odalar birliği ile bu planlamaya erken zamanda başlamayı planlıyoruz. Bu konuda rolün büyük kısmı belediyelerindir. Bu yolda belediyeler ile birlikte yürümeliyiz” dedi.