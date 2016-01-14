Kıbrıs’ta İlk Halka Açık Eşcinsel Evlilik

GÜNEYDE İLK HALKA AÇIK EŞCİNSEL EVLİLİK

Kıbrıslı Rum Marios Frixou ve Fanos Eleftheriou 4 Mart günü Lefkoşa’da hükümet binaları önünde halka açık bir şekilde eşcinsel evlilik gerçekleştireceklerini açıkladılar.

Famagusta Gazette’nin haberine göre, ikili, Facebook paylaşım sitesi üzerinden gönderdikleri davetle aynı gün sivil partnerlik anlaşmasını da imzalayacağını açıklayarak, törenin halka açık olduğunu belirttiler.

Güneyde geçtiğimiz sene Haziran aynjında kabul edilen yasaya birlikte eşcinsel evlilikler yasal hale getirilmiş ve birçok çift bu yolla hayatlarını birleştirmişlerdi. Konuyla ilgili yine kişisel hesabından bir açıklama yapan Frixou, kendilerinin Güneyde bu yolla hayatını birleştiren ilk kişiler olmadığı, toplum baskısı yüzünden birçok evliliğin gizli tutulduğunu belirterek, halka açık tören yapma fikrinin bu baskıyı kırmak için olduğunu ifade etti.

Frixou, “her ne kadar biz bu töreni aşkımızı kutlamak için yapsak da, aslında gizli tutulan diğer aşklara mesaj verme, artık saklanmayın deme amacındayız” diye konuştu. Esas mesleği gardiyanlık olan Frixou bunun yanı sıra yazarlık da yapıyor. bugüne kadar dört adet kitabı yayımlanan Firxou, törene Rum adalet bakanını da davet ettiklerini ve bakanın da bu törene katılıp destek vereceğini belirtti.





















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