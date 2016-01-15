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Kıbrıs'ta Domuz Gribi!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde&nbsp;domuz gribi teşhisi konulan hastanın, tedavisinin izole edilmiş ortamda devam ettiği belirtildi.

Kıbrıs'ta Domuz Gribi!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde&nbsp;domuz gribi teşhisi konulan hastanın, tedavisinin izole edilmiş ortamda devam ettiği belirtildi.

15 Ocak 2016 Cuma 16:54
Kıbrıs'ta Domuz Gribi!
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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde  domuz gribi teşhisi konulan hastanın, tedavisinin izole edilmiş ortamda devam ettiği belirtildi.

YDÜ Hastanesinden verilen bilgiye göre, 11 Ocak’ta, özel bir hastaneden YDÜ Hastanesi’ne, ciddi akciğer enfeksiyonu şikayetiyle nakledilen 52 yaşındaki kadına, yapılan tetkikler ve araştırmalar sonucuna göre domuz gribi olarak da bilinen influenza virüsü A subtip H1N1 teşhisi konuldu.

Hastanın YDÜ Hastanesi’nde izole edilmiş durumda olduğu ve bulaşma riski taşımadığı belirtildi.

Hastanede düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Alerji Uzmanı Prof. Dr. Finn Rasmussen, hastanın mekanik ventilasyon cihazına bağlı bulunduğunu, akciğerlerinin yaklaşık yüzde 10-15’inin  fonksiyonel durumda olduğunu, durumunun kritik olmakla birlikte, her geçen gün olumlu yönde küçük gelişmeler gösterdiğini belirtti.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Kaya Süer  ise, domuz gribi hastalığının erken teşhis ve tedavisinde, hastalığın seyrinin endişe edilecek boyutlara ulaşma ihtimalinin az olduğunu söyledi.

Son Güncelleme: 15.01.2016 19:24
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