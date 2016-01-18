Kıbrıs’ta Çocuk Pornosu

KIBRIS’TA ÇOCUK PORNOSU

Limasol’da ikamet eden 44 yaşındaki bir İngiliz’in, INTERPOL aracılığıyla, çocuk pornosundan tutuklandığı bildirildi

Fileleftheros gazetesi, şahsın evinde yapılan aramada, içerisinde 2 binden fazla çocuk pornosu videosu bulunan bir bilgisayar ve yine çok sayıda çocuk pornosu bulunan CD ve DVD’ler tespit edildiğini yazdı.

Haberde, şahsın başka ülkelerdeki şahıslarla da çocuk pornosu alışverişinde bulunduğunun belirlendiği belirtilirken, şahıs aleyhinde Limasol Kaza Mahkemesi tarafından 8 günlük tutuklama emri verildiği kaydedildi.