“Kıbrıs’ta Çocuk Olmak” Fotoğraf Yarışması Sonuçları Açıklandı

ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİ AÇILIŞI YARIN YAPILACAK

Telsim ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) işbirliğinde düzenlenen “Fotoğraflarla Benim Kıbrısım: Kıbrıs’ta Çocuk Olmak” isimli fotoğraf yarışmasında dereceye girenler açıklandı.

Jürinin değerlendirilmesinde, “Geçmişten Geleceğe” isimli fotoğrafıyla Erim Tandoğdu 1’nci, “Sokak Akrobatları” isimli fotoğrafıyla Mustafa Evirgen 2’nci ve “Gülüşler” isimli fotoğrafıyla Hasan Yıkıcı 3’üncü seçildi.

3 ESERE MANSİYON ÖDÜLDÜ

Ediz Tuncel’e “Arkadaşlık” isimli fotoğrafıyla Telsim Özel Ödülü verilirken, Mansiyon Ödülleri’ne “Dalgalara Karşı” fotoğrafıyla Sinem Eğitmen Gümüşok, “Top Cambazı” fotoğrafıyla Sertaç Nurtan ve “İsimsiz - 1” fotoğrafıyla Mustafa Evirgen layık görüldü.

Yarışmanın jüri üyeliğini, Hakan Kaşif, Kutup Osman Dalgakıranlar, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Levent Duranlı, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seniha Çavuşoğlu ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar üstlendi.

Yarışma için ilk değerlendirme14 Kasım’da yapılırken, jüri üyeleri bugün bir toplantı daha gerçekleştirerek baskısı yapılan fotoğraflar arasından dereceye girenleri belirledi.

SERGİ AÇILIŞI YARIN AKŞAM

FODER’in Lefkoşa’daki Surlariçi binasında bugün düzenlenen basın toplantısıyla yarışmada dereceye girenler açıklandı.

7 ödülün sahiplerinin açıklandığı basın toplantısında söz alan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, yarışmaya 59 yarışmacının 367 eserle katıldığını kaydetti.

92 ESER SERGİLENECEK

10 eserin, şartnamede belirtilen teknik kurallara uygun olmadığından elendiğini ifade eden Tanpınar, 357 fotoğraf arasında yapılan değerlendirmede 92 eserin sergilenmeye değer bulunduğunu söyledi.

Ödül töreninin ve sergilemeye hak kazanan eserlerin oluşturduğu sergi açılışının yarın saat 17.30’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacağını kaydeden Tanpınar, “Bütün halkımızı serginin açılışına bekliyoruz” dedi.

“ESERLER GÜZELDİ”

Basın toplantısında jüri üyeleri Kutup Osman Dalgakıranlar ve LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Levent Duranlı da hazır bulundu.

Kutup Osman Dalgakıranlar kısa konuşmasında, “Eserler çok güzeldi. Bu kadar çok fotoğrafın döndüğü bir dünyada iyi fotoğraf seçmek, bulmak çok zor” dedi.

Levent Duranlı, ise Telsim’i ve FODER’i fotoğraf sanatını teşviklerinden ötürü kutlayarak, “Çok güzel eserler vardı. Derece ya da sergileme alamayanlar üzülmesinler, bence onlar da çok büyük bir iş başardı. Böyle bir yarışmaya katılmak önemli” ifadesine yer verdi.

ÖDÜLLER

Yarışmada birinci gelene Nikon 7100 18-105 mm; ikinciye Nikon 5200 18-55 mm ve üçüncüye Nikon 3200 18-55 mm fotoğraf makinesi hediye edilecek.

Telsim Özel Ödülü’ne layık görülen yarışmacıya iPhone 5S, mansiyon ödülü alanlara ise Vodafone Smart Tab II ve 1 aylık 5 GB internet paketi verilecek.

Ayrıca sergileme alan tüm yarışmacılara 1 aylık 3GB Internet hediye edilecek.