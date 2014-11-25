“Kıbrıs Türk Diyabet Derneği” ve “Peace Players Kıbrıs”ın işbirliğiyle yapılandırılan “Kıbrıs’ta Barışın ve Sağlığın İlerletilmesi Projesi”nin tanıtımı dün ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde gerçekleştirildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis, Avrupa Birliği Proje Yöneticisi Alessandra Viezzer ve LTB eski Başkanlarından ve Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Mustafa Akıncı da katıldı.

Katılımcılara sağlıklı yiyeceklerin tanıtıldığı, kan şekeri testinin de yapıldığı etkinlikte, Belediye Başkanlarının kendi aralarında basketbol oynaması da etkinliğe renk kattı.

Etkinliğin başında LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis, Avrupa Birliği Proje Yöneticisi Alessandra Viezzer ve gençlik liderlerinden Christiana Miltiadous birer konuşma yaptı.

LTB Başkanı Harmancı konuşmasında “Barış ve Sağlık için Harekete Geç” sloganıyla “beraber oynayan çocuklar, beraber yaşamayı öğrenebilirler”, “ sağlıklı bir yaşamı seçen bireyler sağlıklı karar verebilirler” düşüncelerini hedefleyen “Peace Players Kıbrıs”a ve “Kıbrıs Türk Diyabet Derneği”ne teşekkür ederek bu projenin ilk adımında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Projenin sağlık hakkında farkındalıkları olan çocuklar yetiştirmeye yardımcı olacağını belirten Harmancı, bununla beraber belirli bir amaç için bir araya gelen çocukların, gelecekte daha doğru ve önyargısız kararlar alabilen bireyler olmalarını da sağlayacağını ifade etti.

Projeyle Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında önyargıları azaltmak, gruplar arası davranışları geliştirmek, gençlerin sporu uzlaşım ve sağlık için kullanmalarını sağlamak ve sağlıklı yaşam seçimleri yapmaları hedefleniyor.