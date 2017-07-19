Kıbrıs’ta acele bir karar alınmayacak

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı Kıbrıs’ta yapılan toplantıda yeni süreçte acele bir adım atılmaması kararı alındı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı Kıbrıs zirvesinde, atılacak adımlara yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Çavuşoğlu ilk önce Akıncı ve heyeti ile uzun bir görüşme yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ve muhalefet partisi liderlerinin yer aldığı çalışma yemeğine katıldı. Yemekte, KKTC hükümeti ve muhalefeti başarısız olan Kıbrıs konferansı ile ilgili düşüncelerini ortaya koydu. Cenevre’de Cumhurbaşkanı Akıncı ve Türkiye’nin çözüm yönünde gerekli iradeyi gösterdiği vurgulandı.

BM’ye tepki

Milliyet’in edindiği bilgilere göre Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı, yeni süreçte ‘acele’ bir adım atmayacak. BM parametrelerinin başarısız kaldığı yönünde düşüncenin ağırlık kazandığı zirvede, önümüzdeki günlerde toplantıların devam etmesi yönünde karar verildi.

Ankara ile Kuzey Lefkoşa bugün akşam Ada’ya gidecek Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılacağı toplantılarda yeni yol haritası üzerinde görüşmelere devam edecek.

Toplantılar sürecek

Devam edecek süreçte; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da başkanlık edeceği Kıbrıs toplantısının da yapılabileceği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs görüşmeleriyle ile ilgili, “Büyük bir fırsat kaçırıldı.

Rum tarafı yüzünden sonuca ulaşılamadı” demişti ve BM parametrelerinde sürecin devam etmemesi gerektiğine dikkat çekmişti.



Milliyet - Sefa Karahasan