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Kıbrıslı Türk Ve Rum Öğretmen Sendikaları İki Toplumlu “eğitim Konferansı Ve Çalışma Atölyesi" Düzenleyecek”

DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA KONFERANS VE ÇALIŞMA ATÖLYESİYLE İLGİLİ BİLGİLER VERİLECEK

Kıbrıslı Türk Ve Rum Öğretmen Sendikaları İki Toplumlu “eğitim Konferansı Ve Çalışma Atölyesi" Düzenleyecek”

DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA KONFERANS VE ÇALIŞMA ATÖLYESİYLE İLGİLİ BİLGİLER VERİLECEK

11 Mayıs 2018 Cuma 12:15
Kıbrıslı Türk Ve Rum Öğretmen Sendikaları İki Toplumlu “eğitim Konferansı Ve Çalışma Atölyesi

DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA KONFERANS VE ÇALIŞMA ATÖLYESİYLE İLGİLİ BİLGİLER VERİLECEK

Lefkoşa, 11 Mayıs 18 : Kıbrıslı Türk ve Rum Öğretmen Sendikaları 15-16 Mayıs tarihlerinde iki Toplumlu “Eğitim Konferansı ve Çalışma Atölyesi” düzenleyecek.
Temel konusu “Kamusal ve Nitelikli Eğitim” olan konferans çerçevesinde Kıbrıslı Türk ve Rum öğretmenler “Okullarda Taciz ve Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması” ve “Yabancı Çocukların Eğitimi ve Oryantasyonu” konularında deneyimlerini ve görüşlerini paylaşacak.
Sendikalar saat 11:00’de ara bölgede yer alan Dayanışma Evi’nde bir basın toplantısı düzenleyerek konferans ve çalışma atölyesiyle ilgili bilgi verdi.
Basın toplantısında hazırlanan ortak açıklamanın Türkçesi Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası yönetim kurulu üyesi Tahir Gökçebel, Rumcası ise POED Başkanı Filios Filiau tarafından okundu.
Açıklamada, konferansın açılışını sendikaların uluslararası alanda örgütlü olduğu Avrupa Eğitim Sendikaları Eğitim Komitesi (ETUCE) Avrupa Eğitim Direktörü Susan Flocken’in gerçekleştireceği kaydedildi.
“ÖĞRETMENLER OLARAK POZİTİF BİR ATMOSFER GELİŞTİRMELİYİZ”
Kıbrıslı Türk ve Rum öğretmenlerin tüm Kıbrıs halkına daha iyi bir gelecek sağlanması ve ülkenin yeniden birleştirilmesine yönelik çabaları desteklemek amacıyla uzlaşma kültürünün geliştirilebileceğine inandığı kaydedilen açıklamada, “Öğretmenler olarak pozitif bir atmosfer, barış kültürü, karşılıklı saygı, eşitlik, işbirliği ve karşılıklı anlayış geliştirmeliyiz. Bu unsurlar, uzun vadede faydalı olabilecek ve yeniden birleşme çabalarını kolaylaştırarak Kıbrıs’taki bütün vatandaşların ülkemizde özgürce yaşayabilecekleri temel koşulları oluşturacaktır” denildi.
Açıklamada, Kıbrıslı Türk ve Rum Öğretmen Sendikalarının eğitimin çözüme artan katkısının iki toplum arasında daha fazla standardizasyon ve uyumlaştırma elde edilmesine katkı yapabileceği de vurgulandı.
AÇILIŞ KONUŞMALARIYLA BAŞLAYACAK
KTOEÖS, OELMEK, KTÖS, POED, DAÜ-SEN ve OLTEK tarafından düzenlenecek konferans Salı günü saat 15.30’da Ledra Palas Otel’de yer alacak açılış konuşmalarıyla başlayacak.
Açılış konuşmaları ETUCE Avrupa Direktörü Susan Flocken ve Kıbrıslı Türk ve Rum Öğretmen Sendika Başkanları tarafından gerçekleştirilecek.
SUNUMLAR
Ardından Baş Öğretmen Dr. Maria Karagianni ve Yard. Doç. Dr. Gülen Uygarer “Okullardaki Tacizin Önlenmesi ve Yatıştırılması” konulu konuşmalar yapacaklar.
Daha sonra Dr. Andreas Tsikkiros ile Yard. Doç. Dr. Umut Bozkurt “Yabancı Öğrencilere Eğitim Vermek ve Oryantasyon” konulu birer sunum yapacaklar.
İKİNCİ GÜN…
Programın ikinci günü ise Ara Bölge’de bulunan Dayanışma Evi, Fulbrigh ve Cyprus Community Media Centre’da (Kıbrıs Toplum Medya Merkezi) yer alacak ve saat 15.30’da başlayacak 3 ayrı çalışma atölyesi gerçekleştirilecek.
“Okullardaki Tacizin Önlenmesi ve Yatıştırılması” konulu çalışma atölyesi Dayanışma Evi’nde, Yabancı Öğrencilere Eğitim Vermek ve Oryantasyonları” konulu olan Kıbrıs Toplum Medya Merkezi’nde ve “Özel İhtiyaçlı Öğrencilerin Dahil Edilmesi” konulusu ise da Fulbrigt’ta yer alacak.
Çalışma Atölyelerinin tamamlanmasının ardından Dayanışma Evi’nde 17:00-18:00 saatleri arasında grup raporları sunulacak ve kapanış gerçekleştirilecek.
(ÖZ/ŞEB)FOTOĞRAFLI 

 

Haber: Özlem Güran Akkorlu Fotoğraf: Hüseyin Sayıl

 

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