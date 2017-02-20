Kıbrıslı Türk Ve Rum Gençlerini Aynı Çatı Altında Buluşturmak Üzere 2 Karma Etkinlik Düzenleyen Kıbrıs Arkadaşlık Programı’na Son Başvuru Tarihi 26 Şubat

Kıbrıslı Türk ve Rum gençlerini aynı çatı altında buluşturmak üzere bu yıl 2 karma etkinlik düzenleyen Kıbrıs Arkadaşlık Programı’na son başvuru tarihinin 26 Şubat olduğu açıklandı.

İLK ETKİNLİK ABD’DE, İKİNCİ ETKİNLİK TRODOS’TA

Lefkoşa, 20 Şubat 17 : Kıbrıslı Türk ve Rum gençlerini aynı çatı altında buluşturmak üzere bu yıl 2 karma etkinlik düzenleyen Kıbrıs Arkadaşlık Programı’na son başvuru tarihinin 26 Şubat olduğu açıklandı.

İlki ABD’de, ikincisi Trodos’ta olacak etkinliklere başvuru yaşının 15 ile 18 yaş arasında olduğu, gençlerin sadece Amerika’daki programa veya sadece Trodos’daki kampa veya her ikisine birden başvurabilecekleri bildirildi.

Başvuru yapacak gençlerin son sınıfta olmamaları ve anne veya babalarından en az birinin Kıbrıslı olması gerektiği de belirtildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklamayı CFP Baş Koordinatörü Simge Kahvecioğlu Zekican yaptı.

Buna göre, iki toplumlu barış projesi olan ve 9’uncu yılına giren Kıbrıs Arkadaşlık Programı (The Cyprus Friendship Programme –CFP) kapsamında 64 Kıbrıslı Türk ve Rum genç Amerika’da aileler yanında bir ay geçirecek. Müracaat edecek gençler, ilk puanlamadan sonra mülakata alınacak ve kazananlar bir ay süre ile ABD’de misafir edilecek, İkinci etkinlik Tordos’ta, iki toplumlu kamp şeklinde olacak.

ZEKİCAN: “AMAÇ İKİ TOPLUMUN GENÇLERİ ARASINDA ARKADAŞLIK VE GÜVEN YARATMAK, ÖNYARGININ YERİNİ UMUDUN ALMASINI SAĞLAMAK”

CFP’nin Kıbrıs’ın gençleri ve aileleri için tamamen gönüllülük esasına dayalı, iki toplumlu barış projesi olduğunu kaydederek, başvuru şartlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Amaç iki toplumun gençleri arasında arkadaşlık ve güven ilişkileri yaratmak ve önyargının yerini umudun almasını sağlamaktır.

İki toplumlu bir Kıbrıslı koordinatörler takımının; iki toplumdan eşit sayıda genç seçmelerinin ardından, gençler diğer toplumdan çok iyi bir arkadaşlık kurabileceklerine inandıkları hemcinslerinden bir kişi seçerek ikili ekip oluşturacak… Kızlar ayrı ekipler, erkekler ayrı ekipler oluşturmaktadır. Her ekip aracılığıyla, bu gençlerin aileleri de bir araya gelmekte ve barış çabalarının etkisini artırmaktadır.

Başvurabilecek gençlerin 15 ile 18 yaş arası olmaları, son sınıfta olmamaları ve anne veya babalarından en az birinin Kıbrıslı olması gerekmektedir.

BİLGİLERE VE BELGELERE İNTERNET SİTESİNDEN ULAŞILABİLİR

Simge Kahvecioğlu Zekican’ın verdiği bilgiye göre, konuyla ilgili belgelere ve başvuru formlarına “www.cyprusfriendship.org” sitesinden ulaşılabilir.

CFP’ye başvurmakla ilgilenen tüm aileler ve gençler daha fazla bilgi alabilmek için 05428564828 numaralı telefonu arayabilirler.

(RÇ/ÖK)

