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Kıbrıslı Türk Piyanist Gözdem İlkay, Bakü’de Resital Verdi

Lefkoşa, 26 Temmuz 18 : Bakü’de 15 - 20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen “International Society for Music Education” (ISME) 33. Dünya Konferansı kapsamında başvurusu değerlendirilip davet alan piyanist Gözdem İlkay, Cumhurbaşkanlığı ve Kültür Dairesi’nin katkılarıyla 17 Temmuz ‘da Bakü Müzik Akademisi’nde çalarak KKTC’yi temsil etti.

Kıbrıslı Türk Piyanist Gözdem İlkay, Bakü’de Resital Verdi

Lefkoşa, 26 Temmuz 18 : Bakü’de 15 - 20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen “International Society for Music Education” (ISME) 33. Dünya Konferansı kapsamında başvurusu değerlendirilip davet alan piyanist Gözdem İlkay, Cumhurbaşkanlığı ve Kültür Dairesi’nin katkılarıyla 17 Temmuz ‘da Bakü Müzik Akademisi’nde çalarak KKTC’yi temsil etti.

26 Temmuz 2018 Perşembe 14:24
Kıbrıslı Türk Piyanist Gözdem İlkay, Bakü’de Resital Verdi

Lefkoşa, 26 Temmuz 18 : Bakü’de 15 - 20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen “International Society for Music Education” (ISME) 33. Dünya Konferansı kapsamında başvurusu değerlendirilip davet alan piyanist Gözdem İlkay, Cumhurbaşkanlığı ve Kültür Dairesi’nin katkılarıyla 17 Temmuz ‘da Bakü Müzik Akademisi’nde çalarak KKTC’yi temsil etti.

İlkay resitalde J S. Bach, F.F. Chopin ve KKTC’li besteci A. Hoca’nın eserlerini icra etti.

Dünyanın birçok yerinden gelen ISME katılımcıları, Azerbaycan’ın tanınmış bestecilerinden Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Javanshir Guliyev, KKTC Azerbaycan Temsilciliği Eğitim ve Kültür Ataşesi Ahmet Simitcioğlu resitali dinleyenler arasında yer aldı.

GÖZDEM İLKAY KİMDİR?

Gözdem İlkay, 1987 yılında Yeşilyurt’ta doğdu. İlk müzik eğitimine yedi yaşında Yılmaz Taner\' le başladı. 1998–1999 öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı piyano bölümüne kabul edilerek Prof. Güherdal Çakırsoy\' un öğrencisi oldu 11- 21 yaşları arasında devletin kendisine vermiş olduğu on yıllık devlet bursuyla ortaokul, lise ve lisans eğitimini “pek iyi” derece ile Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda tamamladı.

Birçok ünlü piyanistin ustalık sınıflarına aktif olarak katılan İlkay, 2004 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin düzenlediği “Uluslararası Beşparmak Piyano Yarışması”nda 13-17 yaş grubunda birincilik ödülü, 2008’de Türkiye’de düzenlenen “11. Uluslararası Genç Müzisyenler Klasik Müzik Yarışması”nda 18–22 yaş grubunda ikincilik ödülü kazandı.

Sanatçı 2012–2013 öğretim yılından itibaren DAÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde müziksel işitme okuma yazma ve piyano dersleri, 2016-2017 öğretim yılından itibaren YDÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda piyano dersleri veriyor.

KKTC Senfoni Orkestrası davetiyle konserlerde misafir sanatçı olarak yer alan İlkay, Aralık 2016’dan beri “Cyprus Chamber Orchestra” iki toplumlu oda orkestrasında aktif olarak çalıyor.

(RU/YIL)

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