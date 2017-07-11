Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Türkiye’de Tutuklanan Dernek Temsilcilerinin Serbest Bırakılmasını İstedi

Lefkoşa, 11 Temmuz 17 (.): Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı, Türkiye’de tutuklanan insan hakları savunucusu dernek temsilcilerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Vakıf adına yaptığı yazılı açıklama yapan Semen Saygun, son günlerde Türkiye’de bazı insan hakları savunucularının göz altına alınmasının usulsüz olduğunu belirtti ve “Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı olarak, Türkiye’de gözaltında tutulan ve hayatı boyunca hak mücadelesi veren arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ederiz” dedi.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç’ın hiçbir somut inandırıcı delil gösterilmeden terör örgütü suçlamasıyla tutuklandığını kaydeden Saygun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Yurttaşlık Derneği’nden Özlem Dalkıran, Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün, Yurttaşlık Derneği’nden Nalan Erkem, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nden Nejat Taştan, İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Günal Kurşun, İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Veli Ucu, Hak İnisiyatifi’nden Şeyhmuz Özbekli, atölye kolaylaştırıcısı Ali Garawi ve Peter Steudtner’in 5 Temmuz’da gözaltına alındığını belirtti..

İnsan hakları savunucusu on kişinin gözaltına alınmalarının ardından bazı medya kuruluşları tarafından “suçlu”, “ajan” ve “terörist” olarak ilan edildiğini kaydeden Saygun, “Yaptıkları çalışmalarla bilinen bu saygın insanların yaptıkları hiçbir toplantı gizlilik özelliği taşımamaktadır. Ayrıca toplantı yapmak, örgütlenmek temel hak ve özgürlüklerdendir” diye ekledi.

(ID/GUR)