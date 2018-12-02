Kıbrıslı Türk Dr. Ferdiye Ersoy’a Fransa Devleti Akademik Palm Şövalye Nişanı Verildi

Lefkoşa, 2 Aralık 18 : Geçmiş yıllarda KKTC’nin Fransa Fahri Kültür Ataşeliği görevini de yapan, Kıbrıs Akademi’nİn (Cyprus Quality Academic and Language Services (C-Quals) kurucusu olan, dil ve kültürle ilgili çeşitli faaliyetleri bulunan Kıbrıslı Türk Dr. Ferdiye Ersoy’a, Fransa Devleti Akademik Palm Şövalye Nişanı verildi.