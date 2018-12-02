Lefkoşa, 2 Aralık 18 : Geçmiş yıllarda KKTC’nin Fransa Fahri Kültür Ataşeliği görevini de yapan, Kıbrıs Akademi’nİn (Cyprus Quality Academic and Language Services (C-Quals) kurucusu olan, dil ve kültürle ilgili çeşitli faaliyetleri bulunan Kıbrıslı Türk Dr. Ferdiye Ersoy’a, Fransa Devleti Akademik Palm Şövalye Nişanı verildi.
Ersoy tarafından verilen bilgiye göre, Fransa’nın Lefkoşa Büyükelçisi’nin ikametgahında düzenlenen resepsiyonda, Fransa’nın Lefkoşa Büyükelçisi Rene Troccaz, Dr. Ferdiye Ersoy’a Fransa Devleti Akademik Palm Şövalye Nişanı’nı taktı.
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