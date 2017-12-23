Kıbrıslı Yarışmacı Lütfiye Özipek O Ses Türkiye'yi Salladı

Kıbrıs'tan O Ses Türkiye isimli ses yarışmasına katılan Lütfiye Özipek Sting'in Roxanne şarkısı ile sahneyi salladı.



Şarkıya başladığı ilk anda güçlü sesi ile Gökhan'ı döndürmeyi başaran Özipek için ardından Yıldız Tilbe ve son olarak Hadise ile Murat Boz aynı anda döndü.

Ülkenin müzisyenlerinden Özipek O Ses Türkiye yolculuğuna juri üyesi Gökhan ile devam ederken juri üyeleri ve seyirciyi kendine hayran bıraktı.



Özipek, O Ses Türkiye sahnesinde istek üzerine iki de Türkçe şarkı seslendirdi ve juri üyeleri Özipek'in kendilerini seçmesi için adeta birbirleri ile yarıştı.