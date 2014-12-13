Kıbrıslı Türk'ün Başarısı

Fevzi Karşılı’nın ABD ve dünyadaki hemen hemen tüm MBA programına kabul edilebilmek için başarıyla verilmesi gereken 'Graduate Management Admission Test' (GMAT) sınavına hazırlanan öğrencilere yardımcı olmak amacıyla yazdığı 348 sayfalık GMAT Preparation Tests adlı kitabı ABD’de e-book olarak yayınlandı.