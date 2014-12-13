Kıbrıslı Türk'ün Başarısı

Teknolojinin son hızla ilerlediği günümüzde kitaplar e-book olarak adlandırılan bir konseptle direk bilgisayar veya android işlemcili I-pad ve cep telefonlarına indirilebiliyor. E-book uygulaması ABD ve Avrupa’da çok popular
İki bölüme ayrılan kitap, ileri ingilizce gerektiren GMAT sınavına hazırlanan öğrencilere kapsamlı ve ayrıntılı bir rehber niteliğinde. Kitabı alanlar bir linguist olan ve birçok lisan bilen yazarla 4 saat online dersle dinleme ,kavrama ve ileri kelime bilgisini geliştirme fırsatına sahip oluyor.
ABD’de bulunan www.lulu.com adlı kitap satış sitesinde yazarın adını girerek veya www.lulu.com/shop/search.ep linki tıklayarak ulaşabilirler.
Yazarın geçmiş yıllarda yazdığı Business English I, Business English II, Elementary English, Intermediate English ve TOEFL Preparation Tests adlı kitaplarıda var.