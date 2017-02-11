Kıbrıslı Türklere 15 Ayda 7 Saldırı

“BEYİNSİZLERİ KİM TOPLAYACAK... 15 AYDA 7 SALDIRI”

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklere yönelik saldırılar ve konu hakkında gelişmelere ilişkin bir habere geniş yer verdi.

Gazete: “Beyinsizleri Kim Toplayacak? – Son 15 Ayda Kıbrıslı Türklere Yönelik 7 Saldırı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, son 15 ayda Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklere yönelik toplam 7 saldırı olayı gerçekleştirildiğini yazdı.

Haberinde bu olaylara tek tek değinen gazete, yedi saldırı olayından beşinde faillerin tespit edilemediğini, 2015 yılında gerçekleşen bir olayda ise 16 lise öğrencisinin mahkemeye sevk edildiklerini yazdı.

Saldırı olaylarından birinde ise saldırgana ait genetik bulgu elde edildiğini ve yakın zamanda bir şahıs hakkında tutuklama emrinin çıkarılmasının beklendiğini belirten gazete, konuya ilişkin Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in dün açıklamada bulunduğunu aktardı.

“GARANTÖRLÜK TEZİNİ GÜÇLENDİRİYOR”

Hristodulidis katıldığı radyo programında, Kıbrıslı Türklere yönelik bu tür saldırıların “Kıbrıs Türk tarafının Türkiye’nin garantörlüğünün gerekliliği tezini güçlendirdiğini” iddia ederek, Rum hükümeti olarak bu olayları şiddetli şekilde kınadıklarını belirtti.

Hristodulidis ayrıca, Rum polisinin verilerine göre Kıbrıslı Türklere yönelik saldırıların sayısının 7 olduğunu öne sürdü.