Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Şubat 2017 Cumartesi 09:33

Kıbrıslı Türklere 15 Ayda 7 Saldırı

Kıbrıslı Türklere 15 Ayda 7 Saldırı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

“BEYİNSİZLERİ KİM TOPLAYACAK... 15 AYDA 7 SALDIRI”

 Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklere yönelik saldırılar ve konu hakkında gelişmelere ilişkin bir habere geniş yer verdi.

Gazete: “Beyinsizleri Kim Toplayacak? – Son 15 Ayda Kıbrıslı Türklere Yönelik 7 Saldırı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, son 15 ayda Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklere yönelik toplam 7 saldırı olayı gerçekleştirildiğini yazdı.

Haberinde bu olaylara tek tek değinen gazete, yedi saldırı olayından beşinde faillerin tespit edilemediğini, 2015 yılında gerçekleşen bir olayda ise 16 lise öğrencisinin mahkemeye sevk edildiklerini yazdı.

Saldırı olaylarından birinde ise saldırgana ait genetik bulgu elde edildiğini ve yakın zamanda bir şahıs hakkında tutuklama emrinin çıkarılmasının beklendiğini belirten gazete, konuya ilişkin Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in dün açıklamada bulunduğunu aktardı.

“GARANTÖRLÜK TEZİNİ GÜÇLENDİRİYOR”

Hristodulidis katıldığı radyo programında, Kıbrıslı Türklere yönelik bu tür saldırıların “Kıbrıs Türk tarafının Türkiye’nin garantörlüğünün gerekliliği tezini güçlendirdiğini” iddia ederek, Rum hükümeti olarak bu olayları şiddetli şekilde kınadıklarını belirtti.

Hristodulidis ayrıca, Rum polisinin verilerine göre Kıbrıslı Türklere yönelik saldırıların sayısının 7 olduğunu öne sürdü.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar : ’Rum’un aklı fikri bizimle uzlaşmakta değil’ Tatar : ’Rum’un aklı fikri bizimle uzlaşmakta...
YOK BÖYLE BİR VURGUN YOK BÖYLE BİR VURGUN
Kıbrıs Müzakerelerine İngiltere'den Destek Kıbrıs Müzakerelerine İngiltere'den Destek
Fidyeciler 6 Gün Daha Tutuklu Kalacak Fidyeciler 6 Gün Daha Tutuklu Kalacak
ÖZGÜRGÜN: “GÜZELYURT KKTC TOPRAĞIDIR” ÖZGÜRGÜN: “GÜZELYURT KKTC TOPRAĞIDIR”
Çok Acil Kan Aranıyor.. Çok Acil Kan Aranıyor..
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Tatar : ’Rum’un aklı fikri bizimle uzlaşmakta...

Haberi Oku