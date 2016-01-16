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Kıbrıslı Türkler Temsiliyet Hakkı İçin Buluştu

Kıbrıslı Türkler Temsiliyet Hakkı İçin Buluştu

16 Ocak 2016 Cumartesi 19:35
Kıbrıslı Türkler Temsiliyet Hakkı İçin Buluştu
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Kıbrıslı Türkler Temsiliyet Hakkı İçin Buluştu

Yurtdışı Kıbrıs Türkleri Birlik Platformu tarafından düzenlenen 'Yurtdışında Yaşayan Kıbrıslı Türklerin Seçme Seçilme ve Temsiliyet Hakları Paneli'' bugün İstanbul'da City Center Otel'de gerçekleşti. Açılış konuşmasını platformun Türkiye Eş Başkanı Nesim Tüzmen'in gerçekleştirdiği panel, konu ile ilgili yapılan sunumla devam etti

Doktor Mebrure Altuğ'un moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Av. Özge Kara, Dr. Kıvanç Diren, Dr. Türker Kavas, İletişim Uzmanı Meryem Özkurt ve iş adamı Serdar Ufuk konuşmacı olarak katıldı.

Panelde yurtdışında yaşayan Kıbrıs Türklerinin seçme seçilme ve temsiliyet haklarının farklı bakış açıları ele alındı ve bu temsiliyet sorunu üzerine çözüm önerileri konuşuldu.

Panelde vatandaşlarla seçme seçilme hakkı tanıyan örnek ülkelerdeki siyasal veriler paylaşıldı. yurtdışı Seçme seçilme ve temsiliyet hakkının gerçekleşmesi için çözüm odaklı önerilen İtalya'nın coğrafi modeli ve Estonya'nın internet oy verme modeli üzerine faydalı paylaşımlarda bulunuldu.  
Son Güncelleme: 16.01.2016 21:38
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