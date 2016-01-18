Kıbrıslı Türkler Sarıkamış’ta Zirve Yaptı

KIBRISLI TÜRKLER SARIKAMIŞ’TA ZİRVE YAPTI

Kars Eksi36 Derneği’nin organize ettiği, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi ve Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) katkılarıyla organize edilen “Sarıkamış Kış Oyunları” kapsamında gerçekleştirilen Türkiye’nin kar üzerinde yapılan ilk ve tek motor sporları yarışı tamamlandı.

Yarışa ülkemizi temsilen katılan Kyrenia Off Road Derneği’nden (KYOFF) Serkan Bolçocuk-Murat Aşık ikilisi birinci olurken, bir diğer ekibimiz Hilmi Çelebioğlu-Hilmi Çelebioğlu (K.) ikilisi ikinci olarak podyumun ilk iki basamağını ele geçirmeyi başardılar.

Karla kaplı yollarda hazırlanan biri 25 kilometre uzunluğunda orman etabı, diğeri ise 1.5 kilometre uzunluğunda olan seyirci özel etabını ikişer kez geçen ekiplerimizden Musa Ersoy-Mehmet Karzaoğlu ikilisi ilk gün, Yusuf Hüdan-Hasan Reyhan ikilisi ise ikinci gün orman etabında şanssızlık yaşayarak gerilerde kaldılar. Diğer etaplarda elde ettikleri güzel derecelere rağmen yaşadıkları şanssızlık sonucu iki ekibimiz gerilerde kaldılar. İlk kez kar üzerinde yarışan ekiplerimizin başarısı organizasyon ve diğer yarışmacılar tarafından da takdir edilirken dereceye girenlere kupalarını Kars valisi Günay Özdemir verdi. Ekiplerimiz bugün yurda dönecek.



















