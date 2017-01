Kıbrıslı Türkler Dikkat!



Siyasi aktivist ve CTP-UK eski başkanı İlker Kılıç, Birleşik Krallık’ta (BK) yaşayan Kıbrıslı Türkleri Kıbrıs’ta vatandaşlık başvurusunda bulunmamaları durumunda hem Kıbrıs hem de Brexit sonrasında Avrupa vatandaşlıklarını yitireceğini söyledi. Kılıç, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin dörtte üçünün bu hakkını kullanmadığını tahmin ederek “Bir an önce KKTC ve Kıbrıs vatandaşı olmak için başvuruda bulunmaları gerekiyor” dedi.Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde geçen pazartesi akşamı “Brexit, Çözüm ve Biz” başlıklı konferansta Kılıç’ın konuşmasını Kıbrıs Türk toplumundan 30’a yakın katılımıcı dinledi.“2017’ye girerken Mart sonuna kadar İngiletre Brexit düğmesine basacak. Yeni yılın ortalarında da Kıbrıs’ta bir çözüm için referanduma gitme olasılığı yüksek. Her Kıbrıslı Türk’ün hayatını ve geleceğini etkileyecek önemli kararların ve gelişmelerin arifesindeyiz. İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler, özellikle yeni nesil Brexit ile AB vatandaşlığını, nüfus sınırlandırması getiren bir çözüm ile Kıbrıs vatandaşlığını kaybetmek ihtimaliyle karşı karşıyadır. BK’de 80 bin Kıbrıslı Türk’ün yalnızca dörtte biri KKTC ya da Kıbrıs Cumhuriyeti’nde vatandaş olduğunu tahmin ediyoruz. Bunun anlamı da BK’deki Kıbrıslı Türklerin dörtte üçü talep etmezse vatandaşlık haklarını yitirebilir.”Brexit sonrasında BK vatandaşlarının AB vatandaşlığını yitireceğini belirten Kılıç, “Eğer BK’de yaşayan Kıbrıslı Türkler Kıbrıs vatandaşlığını kazanırsa dolayısıyla Avrupa vatandaşlık haklarını korumuş olacaklardır” dedi.KKTC’nin soldaki cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Türkiye’nin yalnızca Rum lider olarak tanımladığı Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadi’nin çözüm metninin arayışında nüfus ve vatandaşlık konusunda anlaşma sağlandığını belirten Kılıç şöyle devam etti:“Birleşik Kıbrıs’ın 1960 nüfusu baz alınarak normal şartlarda günümüzde 802 bini Rum ve 222 bini Türk olmak üzere toplam 1 milyon 240 bine ulaşması beklendiği saptandı. Günümüzde Türk kesiminin nüfusu 140 bin dolayında. Bu rakamı tamamlamak için KKTC’de yaşayan Türkiye vatandaşlarına Kıbrıs vatandaşlığı hakkı tanınabilir. Öncelikle çoğu BK’de olmak üzere yurtdışında yaşayan ve vatandaşlık başvurusunda bulunmayan Kıbrıslı Türkler bu haklarını kullanmalı. Olası çözüm sonrasında talep edilmeyen vatandaşlık hakları yitirilebilir. Vatandaşlık haklarıyla birlikte adadaki miras hakları da yitirilebilir. Bu Kıbrıslı Türkleri bekleyen çok büyük bir tehlikedir…”Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs’ta vatandaşlık haklarını yitirmesinin insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayan Kılıç, “STK’ler ve medyanın bu konuda üzerine düşen görevi yaparak Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşı olmalarını teşvik etmeliler” diye konuştu.“1960’da Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuş, üç ülke garantörlük hakkı tanınmış ve üçüncü anlaşmayla da BK’ye adada üsler verilmişti. Uzun süre tarafsız ülkeler bloğunda yer alan Kıbrıs Cumhuriyeti 2004’de AB üyesi oldu ve 2012’de de NATO’ya girmek için başvurdu. Brexit sonrasında Kıbrıs’la siyasi ilişkileri AB aracılığıyla yürütmek zorunda kalacak olan BK, adadaki üslerini ve garantörlüğünü yitirmek istemeyecektir. Bu durum Kıbrıs’ta çözümün önünde bir engel teşkil edebilir. Bir diğer uluslararası boyut da Kıbrıslı Rumların hem Ortodox olmalarından dolayı hem de siyasi açıdan dostluk ilişkisinde bulunduğu Rusya’nın NATO’ya üyeliğe karşı çıkarak, var olan statükonun sürmesini isteme olasılığıdır…”Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün Türk tarafına asla yaramayacağını belirten Kılıç, her iki toplumun içine sinen bir anlaşmanın mutlaka yapılacağını da sözlerine ekledi.