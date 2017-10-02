Kıbrıslı Türkler Birleşik Krallık’taki 100. Yıllarını Ödül Töreniyle Karşıladı

Birleşik Krallık’ta yaşayan Kıbrıslı Türkler, başarılarını ve ülkeye gelişlerinin 100. yılını Londra’da düzenlenen gala ve ödül töreniyle kutladı.

300 kişinin katıldığı gala ve ödül töreni, Russell Square - Imperial Hotel’de yer aldı.

Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK) tarafından yapılan açıklamaya göre, gecenin kazananları arasında, işadamı ve BBC dragonlarından Touker Süleyman, çok satan yazar Sibel Hodge, ünlü şef Selin Kiaizim, Britanya Judo Şampiyonu Acelya Toprak ve ITV Love Island’ı kazananı Kem Cetinay da yer aldı.

İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler için bir ilk olma özelliği taşıyan gala yemeği ve ödül töreni, Britanya’nın 300 bin nüfuslu Kıbrıs Türk toplumunu ulusal olarak temsil eden Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (Council of Turkish Cypriot Associations – CTCA UK) tarafından düzenlendi. Konuklar arasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Zehra Başaran, Southend West Milletvekili Sir David Amess, ve Kıbrıs Türk kökenli belediye meclis üyeleri Ahmet Durmuş, Erin Celebi ve Nick Halil Halebi de vardı.

Açılış konuşmasında CTCA UK Başkanı Leyla Kemal, Britanya’nın Kıbrıs’ı Osmanlı İmparatorluğu’ndan alarak topraklarına katmasıyla ve ilk göçmenlerin 1917 yılında gelmesiyle başlayan, Kıbrıslı Türklerin İngiltere’deki tarihine değindi. Konuşmasında, önemli dönüm noktalarının ve tanınmış Kıbrıslı Türklerin üzerinde duran Kemal, “Toplumun sayısız başarıları, yeni çevrelere uyum sağlarken kültürümüzü ve geleneklerimizi de sürdürdüğümüzü gösteriyor. Bu kültürü gelecek nesillerimizle ve akranımız Britanyalılarla paylaşmaya devam edeceğiz” dedi. Britanya’da yaşayan Kıbrıs Türklerine CTCA UK’i desteklemeleri çağrısı yapan Leyla Kemal konuşmasını, “Birlikte çok daha başarılı olabiliriz” diyerek sonlandırdı.

Gecede toplam 18 ödül verildi. Törenin ilk kısmında gönüllü toplulukların ve bireylerin topluma üstün katkıları ödüllendirildi. Gecede en dokunaklı anlar, 91 yaşındaki Akile Işın ve 82 yaşındaki Dr. Özkan Hıfsı’ya verilen “Hayat Boyu Başarı Ödülleri” sırasında yaşandı. Kıbrıs Türk tarihinin hassas zamanlarındaki vizyonları ve kendilerini topluma adamalarıyla, günümüzdeki toplum destek gruplarının önünü açan bu iki ismin hayat hikâyeleri seyircilerle paylaşıldığında büyük alkış aldı.

Törenin ikinci kısmında, kendi alanlarında ya da İngiltere’de Kıbrıs Türk kültürünü ve/veya Kuzey Kıbrıs’ı tanıtarak başarılara imza atan bireyler ödüllendirildi. Aralarında Kuzey Kıbrıs’a yolcu taşıyan seyahat şirketi Cyprus Paradise ve Kıbrıs Türk müziği ve dansını dünyanın dört bir yanındaki dans tiyatrosu gösterileriyle popülerleştiren Özgen yer aldı.

CTCA UK Ödülü kazanan isimler şöyle açıklandı:

1. En İyi Katılımcı Başkan 2017 Tevfik Zekai

2. En Aktif ve İşbirliği İçinde Çalışan Üye 2017 Limasollular Derneği

3. En Başarılı Üye 2017 Türk Kadınları Yardım Derneği (TWPA)

4. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin Ana Sponsoru 2017 Deluxe Fabrics

5. Öne Çıkan Festival Gönüllüsü 2017 Duygu Tağmaç

6. Kıbrıs Türk Kültürünün En İyi Tanıtıcımsı 2017 Hornsey Atatürk Türk Okulu

7. Hayat Boyu Basarı Ödülü 2017 (kadın) Akile Işın

8. Hayat Boyu Basarı Ödülü 2017 (erkek) Dr. Özkan Hıfsı

9. Yılın Kıbrıslı Türk Yardımseveri 2017 Tuncel Nalbantoğlu

10. Kıbrıs Türk Toplumunda Spora En İyi Katkı 2017 Kemal Soyer

11. Halkın Secimi: En İyi Medya 2017 Kıbrıs Genç TV

12. İngiltere’de Kuzey Kıbrıs’ı En İyi Şekilde Tanıtma 2017 Cyprus Paradise

13. Kıbrıs Türk Kültürü Tanıtımı Ustun Yetenek Kategorisi 2017 (kadın) Selin Kiazim

14. Kıbrıs Türk Kültürü Tanıtımı Ustun Yetenek Kategorisi 2017 (erkek) Özgen

15. Yükselen Kıbrıslı Türk Yıldız (kadın) Acelya Toprak

16. Yükselen Kıbrıslı Türk Yıldız (erkek) Kem Cetinay

17. 2017 Yılının Kıbrıslı Türk Ustun Şahsiyeti (kadın) Sibel Hodge

18. 2017 Yılının Kıbrıslı Türk Ustun Şahsiyeti (erkek) Touker Suleyman.