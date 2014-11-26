Kıbrıslı Türk Ve Rum Siyasi Partiler Yeniden Biraraya Geldi

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği himayesinde ara bölgede yaptığı rutin toplantılara bugün devam edildi.
Ledra Palace Otel toplantı salonunda saat Slovak Büyükelçi Oksana Tomova’nın yöneticiliğinde ve Rum Birleşik Demokratlar (EDI) ev sahipliğinde 10.30’da başlayan toplantıda KKTC’den CTP BG, UBP, DP UG, TDP, BKP, YKP Rum kesiminden EDI, DISY, AKEL, EPALXI, DİKO temsilcileri katıldı.
Toplantıya Kuzey’den KSP, Rum Kesimindense EDEK ve Yeşiller partilerinden katılım olmadı.
Toplantı sonrası saat 12.15 sıralarında basına ortak açıklama okunması bekleniyor.