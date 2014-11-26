Kıbrıslı Türk Ve Rum Siyasi Partiler Yeniden Biraraya Geldi

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği himayesinde ara bölgede yaptığı rutin toplantılara bugün devam edildi.