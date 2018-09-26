Kıbrıslı Türk Ve Rum Partilerden, Liderlere “Çözüm Adına Yoğun Çalışma” Çağrısı...

ARA BÖLGEDE, “BM’NİN YENİ GİRİŞİMİNİN BARIŞ SÜRECİNE ETKİLERİ” KONUŞULDU

PARTİLER, GENEL SEKRETER GUTERRES’İN GİRİŞİMİNE DESTEK BELİRTEREK LİDERLERE “ÇÖZÜM ADINA YOĞUN ÇALIŞMA” ÇAĞRISINDA BULUNDU

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin Ledra Palas Otel’de Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği himayesinde gerçekleştirdiği toplantı sona erdi.



Ev sahibi TDP’nin önerisi üzerine “BM’nin yeni girişiminin barış sürecine etkileri” başlığının tartışıldığı toplantı saat 12.30 sıralarında tamamlanırken, Slovak Büyükelçi Jan Skoda hazırlanan ortak açıklamayı basına okudu.



Açıklamada “Partiler Genel Sekreter Antonio Guterres’in girişimini memnuniyetle karşılar ve iki tarafın liderlerini federal bir çözüm ve Adanın yeniden birleştirilmesi adına Genel Sekreter’in önerdiği çerçeve ve yöntem üzerinde yoğun çalışmaya davet ederler” ifadelerine yer verildi.



Partilerin bir sonraki Ledra Palas toplantısı, 31 Ekim’de yapılacak.



Parti temsilcileri ayrıca 9 Ekim’de, Türk ve Rum kayıpların birlikte gömülü olduğu tek bölge olan Athalasa yakınlarındaki eski akıl hastanesinin olduğu bölgeye bir ziyaret gerçekleştirecek.