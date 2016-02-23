Kıbrıslı Türk Ve Rum Gazetecilerden Ortak Panel

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum gazeteciler ortak komite kurarak çalışma başlattı. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gazetecilerin kurduğu ortak komite üyeleri, dün akşam ara bölgedeki Dayanışma Evi'nde bir araya gelerek ortak bir panel düzenleme kararı aldı.

Basın-Sen açıklamasına göre, komite toplantısına Kuzey Kıbrıs’tan Basın-Sen adına Çağdaş Öğüç ve Ali Kurtoğlu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği adına Zafer Kodan ve Yurdakul Cafer, Güney Kıbrıs’tan da Kıbrıs Gazeteciler Sendikası adına ise Christos Christofides, Maria Frangou, Lenia Karadjia ve Costis Diogenous katıldı.

Toplantıda iki bölgenin gazetecilik mesleğini icra ederken yaşadığı sorunlar üzerinde durulurken, Mart ayı sonunda ara bölgede, iki toplumun gazetecilerinin toplanacağı bir panel yapma kararı alındı.

Panelin, iki toplumun gazetecilik mesleğinde yaşadığı sorunlar, çalışma koşulları ve çalışma alanları üzerine gerçekleştirileceği bildirilirken, iki toplumun gazetecilerinin birbirini tanıma ve deneyimlerini paylaşması açısından önemli bir görüşme olacağı kaydedildi.

Panelde meslekte bulunan ve Rumca / Türkçe konuşabilen gazeteciler de çeviri yaparak daha interaktif bir toplantı gerçekleşmesine katkıda bulunulacak. Panel ile ilgili detayların daha ileriki bir zamanda paylaşılacağı da bildirildi.