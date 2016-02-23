Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Kıbrıslı Türk Ve Rum Gazetecilerden Ortak Panel

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum gazeteciler ortak komite kurarak çalışma başlattı. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gazetecilerin kurduğu ortak komite üyeleri, dün akşam ara bölgedeki Dayanışma Evi'nde bir araya gelerek ortak bir panel düzenleme kararı aldı.

Kıbrıslı Türk Ve Rum Gazetecilerden Ortak Panel

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum gazeteciler ortak komite kurarak çalışma başlattı. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gazetecilerin kurduğu ortak komite üyeleri, dün akşam ara bölgedeki Dayanışma Evi'nde bir araya gelerek ortak bir panel düzenleme kararı aldı.

23 Şubat 2016 Salı 12:14
Kıbrıslı Türk Ve Rum Gazetecilerden Ortak Panel
banner238

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum gazeteciler ortak komite kurarak çalışma başlattı. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gazetecilerin kurduğu ortak komite üyeleri, dün akşam ara bölgedeki Dayanışma Evi'nde bir araya gelerek ortak bir panel düzenleme kararı aldı.

Basın-Sen açıklamasına göre, komite toplantısına Kuzey Kıbrıs’tan Basın-Sen adına Çağdaş Öğüç ve Ali Kurtoğlu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği adına Zafer Kodan ve Yurdakul Cafer, Güney Kıbrıs’tan da Kıbrıs Gazeteciler Sendikası adına ise Christos Christofides, Maria Frangou, Lenia Karadjia ve Costis Diogenous katıldı.

Toplantıda iki bölgenin gazetecilik mesleğini icra ederken yaşadığı sorunlar üzerinde durulurken, Mart ayı sonunda ara bölgede, iki toplumun gazetecilerinin toplanacağı bir panel yapma kararı alındı.

Panelin, iki toplumun gazetecilik mesleğinde yaşadığı sorunlar, çalışma koşulları ve çalışma alanları üzerine gerçekleştirileceği bildirilirken, iki toplumun gazetecilerinin birbirini tanıma ve deneyimlerini paylaşması açısından önemli bir görüşme olacağı kaydedildi.

Panelde meslekte bulunan ve Rumca / Türkçe konuşabilen gazeteciler de çeviri yaparak daha interaktif bir toplantı gerçekleşmesine katkıda bulunulacak. Panel ile ilgili detayların daha ileriki bir zamanda paylaşılacağı da bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıslı Türk Ve Rum Gazetecilerden Ortak Panel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim