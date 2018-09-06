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Kıbrıslı Türk Ralliciler Marmaris’ta Yarışıyor

Kıbrıslı Türk Ralliciler Marmaris’ta Yarışıyor

06 Eylül 2018 Perşembe 13:19
Kıbrıslı Türk Ralliciler Marmaris’ta Yarışıyor

Dünya Ralli Şampiyonası’nın 10’uncu ayağı olan Rally Turkey, 13-16 Eylül tarihleri arasında Marmaris’te yapılıyor.

2010’dan bu yana ilk kez Türkiye’de gerçekleşecek rallide, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu da görev alacak.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 70 aracın start alacağı rallide, Deniz Fahri ve Türkiye Co-Pilot Şampiyonu Bahadır Gücenmez ikilisi yanı sıra Bora Manyera-Cem Çerkez ikilisi de bu yarışta Ford Motorsport Turkey adına Ford Fiesta R5 ile start alıp ülkemizi temsil edecek. 

KKTOK, WRC’DE
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Rally Turkey’in açılış etabı olan “SSS Turkey Full Speed” Özel Etabı ve tüm dünyanın canlı yayında izleyeceği 14. Özel etap olan “Marmaris” ve 17. Özel Etap olan “Marmaris Power Stage” etaplarının sorumluluğu Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’na verildi.

Etap sorumluluğunu KKTOK Başkanı Tigin Kişmir’in üstlendiği yarışta, KKTC’den 8’i üst düzey olmak üzere 50 lisanslı gözetmen de görev yapacak.
 

Son Güncelleme: 06.09.2018 16:58
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