KIBRISLI TÜRK PROFESÖRÜN BAŞARISI!

İzmir’de yaşayan ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığını yapan Kıbrıslı Türk Profesör Hasan Havıtçıoğlu ve ekibi, bir kişinin daha boyunu uzatmayı başardı.Ayağı kırılan ve bir bacağı diğerine göre 20 santimetre kısa kalan Zeynel Özdemir, Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu ve ekibi tarafından İzmir'de ameliyat edildi.Özdemir, operasyonla bacağının uzatılması sayesinde normal ayakkabıyla tanıştı.Sol uyluk kemiğine özel yöntemle cihaz takılan Özdemir'in bacağı bu sayede ayda 3 santimetre uzatıldı. İlk etapta 10 santimetrelik uzatmanın ardından Özdemir'in kemiğine yeni bir çivi daha çakıldı ve böylece ikinci işlem de başarıyla gerçekleştirildi.Sağ bacağına göre 20 santimetre kısa olan sol bacağı tedavi süreciyle 6 ayda eşitlenen Özdemir, 45 yıl aradan sonra ilk kez normal ayakkabı giyebildi.Kıbrıslı Türk Profesör Dr. Hasan Havıtçıoğlu, 50 yaşındaki Zeynel Özdemir'in kendilerine başvurmasının ardından iki ameliyat yaptıklarını, normalde bir kemiğin en fazla 10 santimetre uzatıldığını ancak hastanın özel durumu ve kendilerinin geliştirdikleri yöntem sayesinde 20 santimetrelik uzatma gerçekleştirdiklerini anlattı.“Bu yaş grubunda birisinin tek kemiğinin 20 santimetre uzatılması dünya tıp literatüründe yok” diyen Hasan Havıtçıoğlu, bunun bir ilk olduğunu söyledi. Kıbrıslı Türk Profesör, operasyon sayesinde, hastanın bacaklarının hem eşitlendiğini hem de kemik eğriliğinin giderildiğini belirtti.