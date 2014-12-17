Kıbrıslı Türk Müzakereci Olgun Bm Genel Sekreteri’nin Özel Danışmanı Eide’yle Görüştü

Kıbrıslı Türk Müzakereci Ergün Olgun, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yle bir araya geldi.

İki günlük ziyaret için adada bulunan Eide’yle, BM’nin ara bölgedeki iyi niyet misyon ofislerinde 1 saatlik bir görüşme yapan Ergün Olgun, TAK’a yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide’nin müzakerelerin yeniden başlatılması için çalışmalarını sürdürdüğünü, görüşmenin de bu çerçevede yer aldığını belirtti.

Ergün Olgun, görüşmede Kıbrıs Türk tarafının masada olduğunu, ön koşulsuz müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu ve yapıcı kurgulamaya da hazır olduğunu belirttiğini söyledi.

Olgun, Kıbrıs Türk tarafı olarak, 11 Şubat 2014’de KKTC Cumhurbaşkanı ile Kıbrıs Rum Lideri arasında imzalanan ortak açıklama metni esasında kararlılıkla ve pozitif bir anlayışla süreçte yer aldıklarını bir kez daha belirttiklerini kaydetti.

Eide’nin Kıbrıs Rum Liderinin müzakerelere geri dönemsi için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Olgun, görüşmede Kıbrıs Rum Kesiminin adanın açıklarında tespit edilen doğal gaz kaynaklarıyla ilgili tek yanlı girişimlerden kaçınması gerektiğini de aktardığını belirtti.

Bu akşam adadan ayrılması beklenen Espen Barth Eide sabah da Rum Müzakereci ile bir araya gelmişti.