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Kıbrıslı Türk doktorlar Londra’yı kırdı geçirdi

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Amatör Tiyatro Grubu 29 Kasım Cumartesi akşamı kahkaha dolu bir komedi oyunuyla seyirci karşısına çıktı.

Kıbrıslı Türk doktorlar Londra’yı kırdı geçirdi

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Amatör Tiyatro Grubu 29 Kasım Cumartesi akşamı kahkaha dolu bir komedi oyunuyla seyirci karşısına çıktı.

02 Aralık 2014 Salı 12:16
Kıbrıslı Türk doktorlar Londra’yı kırdı geçirdi
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Tamamı doktor ve diş hekimlerinden oluşan yedi kişilik amatör tiyatro grubu ünlü İngiliz roman yazarı Margaret Mayo’nun “İşler Karıştı Babacığım” isimli romanından uyarlanan iki perdelik tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıktı.

Cenk Sözeri ve Halil Doğan’ın uyarladığı, Ertaç Hazer’in yönettiği eser çocuk sahibi olma özlemi çeken evin erkeği, hanımının sürekli lüks mekanlarında gezip tozmasından dolayı şikayet ederken, bir restoranda erkek arkadaşıyla birlikte görüntülenmesi işlerin karışmasına sebep oluyor. O dakikadan itibaren kahkaha tufanı başlıyor.

İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu’nun davetiyle Londra’ya gelen amatör tiyatro grubu seyirciden tam not alırken Konsorsiyum Başkanı Kelami Dedezade gönüllü olarak Londra’ya gelen oyuncu ekibine, sponsorlara, seyircilere ve organizasyonu koordine eden Konsorsiyum Yönetim Kurlu Üyesi Özlem Engür’e teşekkür etti

Dedezade, elde edilen gelirin tamamının yapılması planlanan Türk Kültür Merkezi Bina Kampanyası için harcanacağını ifade ettti.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Amatör Tiyatro Grubu oyuncularından Diş Hekimi Keziban Demirel Londra’da seyirci karşısına çıkmaktan onur duyduğunu ifade etti ve “iki yıldır amatör olarak bu işi yapıyoruz. Bu bizim ikinci oyunumuz ve ilk yurt dışı turnemizi Londra’ya gerçekleştirmiş olduk. Oyunumuzu izleyerek katkıda bulunduğunuz için hepinize teşekkür ederiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Gecede katılımcıları arasında Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğu görevlisi Konsolos Fatih Topçu, KKTC Londra Konsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram, Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavir Vekili Necip Demirci, KKTC Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Hasan Sarper Kortay, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Aysın Yılmaz, İngiltere, İngiltere Kıbrıs Türk Hekimler Birliği Başkanı Dr. Tahsin Bilginer, Türk Okulları Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı. 
Son Güncelleme: 02.12.2014 12:33
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