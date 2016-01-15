Kıbrıslı Türk Celal İzcibayar'a Ödül

İzciliğin önde gelen isimlerinden, yaşamını İngiltere’de sürdüren ve İngiltere Türk İzcilik Kulübü Başkanı da olan Celal İzcibayar’a Londra’da “2015 Seçkin İzci Komiseri Ödülü” verildi.

Uluslararası Bağımsız İzcilik Grubu’nca verilen ödülü Londra’da yaşadığı bölgedeki yeni yıl yemeğinde alan Celal İzcibayar, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, bu sürprizden habersiz, izci kıyafetiyle katıldığı yemeğe 250 davetlinin katıldığını ve bölgenin din görevlisi tarafından ödül için kürsüye davet edildiğini söyledi.

İlerlemiş yaşına rağmen yaşadığı bölgede yararlı faaliyetler yapması, çocuk ve gençlere izciliği sevdirmesi, onları topluma kazandırması nedeniyle ödül alan İzcibayar’a ABD’den özel olarak getirtilen “Seçkin İzci Komiseri Ödülü” takdim edildi.

Ödülü takdim eden din görevlisi, bölgelerinde Kıbrıs kökenli, çok faal bir izci komiseri olduğu için İzcibayar’ı tebrik etti.

İzcibayar da ödülü alırken yaptığı konuşmada, yaşadığı bu sürprizi hayatının en önemli ve heyecanlı anı olarak unutmayacağını; dünyada 36 milyonu aşan izci nüfusu olduğunu ve BM’nin de izciliği eğitim olarak resmen açıklamasıyla, yeni yetişen nesle daha büyük şevk ve heyecanla bu konuda eğitim vermeye devam edeceğini söyledi.

30 yılı aşkın süredir Londra’da yaşayan ve aktif izcilik yapan 1940 doğumlu Celal İzcibayar’ın, İngiltere yanında dünyanın çeşitli ülkelerinden aldığı ödüller bulunuyor.

İngiltere'deki Dünya İzcilik Merkezi’nin teşekkür ve şeref duvarında hizmetlerinden dolayı adı yer alan tek Türk olan İzcibayar, halen İngiltere Türk İzcilik Kulübü Başkanı ve TC İzcilik Federasyonu İngiltere Temsilcisi olarak görev yapıyor.









