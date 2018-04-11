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Kıbrıslı Tanınmış işadamı hayatını kaybetti

Son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıslı Tanınmış işadamı hayatını kaybetti

Son yolculuğuna uğurlandı

11 Nisan 2018 Çarşamba 20:47
Kıbrıslı Tanınmış işadamı hayatını kaybetti
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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizin ilk holdinglerinden ATAİLER HOLDİNG kurucularından Mehmet Atailer dün sabaha karşı hayatını kaybetti.

91 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Atailer yaşlılık sebebiyle bir süredir hastanede tedavi görmekteydi. Dün hayatını kaybeden Mehmet Atailer'in cenazesi bugün öğle namazı sonrasında ailesi ve sevenleriyle birlikte kalabalık bir vatandaşın katılımıyla Lefkoşa Kabristanlığında defnedildi.

Kıbrıs Manşet Genel Yayın Yönetmeni Ziya Emir'in komşusu ve arkadaşlarının da babası olan Mehmet Atailer'in vefatından duyduğumuz üzüntüyü belirtir merhuma Allah'tan rahmet başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve metanet dileriz.

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