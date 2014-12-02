Kıbrıslı Sanatçılar Londra’da Buluşuyor

Londra’da kurulan Kıbrıslı Sanatçılar Platformu (KSP) düzenleyeceği ilk etkinlikle Londra’da yaşayan Kıbrıslı sanatçılarla Kıbrıs’tan Londra’ya gidecek şair, yazar ve karikatüristleri bir araya getireceğini duyurdu.

Şiir, müzik dinletileri ile sanat sohbetlerinin gerçekleşeceği etkinliklerde resim ve karikatür sergilerinin açılacağı da kaydedildi.

Kıbrıslı Sanatçılar Platformu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 5–7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 3 günlük sürecek etkinlik programı “50 Yıllık Sorun” adlı karma karikatür sergi açılışıyla başlayacak.

SERGİ AÇILIŞI YAPILACAK, MÜZİK VE ŞİİR DİNLETİSİ SUNULACAK

Londra’da, Edmonton Green’de bulunan Kervan Banqueting Salonu’nda düzenlenecek açılış etkinliği 5 Aralık Cuma günü saat 19.00’da başlayacak.

Etkinlikte Kıbrıs’tan Londra’ya gidecek karikatür sanatçıları Musa Kayra, Leyla Çınar, Mustafa Tozakı ve Arif Albayrak’ın yanı sıra şairler Neşe Yaşın, Nafia Akdeniz ve Fatma Akilhoca da hazır bulunacak.

Kıbrıslı karikatüristlerin eserlerinden oluşacak sergide şiir ve müzik dinletisi de sunulacak.

LONDRA’DAKİ TÜRK OKULLARINDA DA ETKİNLİKLER YAPILACAK

Öte yandan sanatçılar, Güney ve Kuzey Londra’da faaliyet gösteren Rauf Denktaş Türk Okulu ile Hornsey Atatürk Okulu’nda da etkinlik düzenleyecek.

Güney Londra Bexleyheath bölgesinde bulunan Rauf Denktaş Türk Okulu’ndaki etkinlik 6 Aralık Cumartesi günü saat 10.30’da, Kuzey Londra’daki Hornsey Atatürk Türk Okulu’ndaki etkinlik 7 Aralık Pazar günü saat 12.00’de başlayacak. Sanatçılar buralarda bulunan aile ve öğrencilere Kıbrıs Türk sanatından örnekler sunacak, çalışmalarını tanıtacak ve sohbet gerçekleştirilecek.

KIBRISLI SANATÇILAR PLATFORMU

Verilen bilgiye göre, Kıbrıslı Sanatçılar Platformu Yaşar İsmailoğlu, Aycan Saraçoğlu ve Ertanç Hidayettin’in girişimleriyle hayat buldu. Londra’da düzenlenen ilk etkinliklerde Osman Balıkçıoğlu, Mustafa Güllü ve Artun Gökşan görev aldı.