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KIBRISLI RUM AP MİLETVEKİLİNDEN MARAŞ ÇAĞRISI

KIBRISLI RUM AP MİLETVEKİLİNDEN MARAŞ ÇAĞRISI

19 Mart 2018 Pazartesi 11:20
KIBRISLI RUM AP MİLETVEKİLİNDEN MARAŞ ÇAĞRISI
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KIBRISLI RUM AP MİLETVEKİLİNDEN MARAŞ ÇAĞRISI

 Avrupa Parlamentosu üyesi Kıbrıslı Rum Takis Hacıyeorgiu’nun, Avrupa Parlamentosu Dilekçeler Komitesi üyelerinin, mayıs ayında Maraş’a yapacağı ziyaret sırasında vatandaşların da buna topluca katılmaları için çağrıda bulunduğu belirtildi. 
Alithia gazetesi, Avrupa Parlamentosu üyesi Takis Hacıyeorgiu’nun Rum Haber Ajansı’na verdiği söyleşiyi yayımladı.
Habere göre Hacıyeorgiu, Avrupa Parlamentosu Dilekçeler Komitesi’nin, 7-8 Mayıs tarihlerinde Maraş’a gerçekleştireceği ziyaretten de söz etti. 
Hacıyeorgiu, bir önceki ziyaretten bu yana 10 yılın geçtiğini, bu sürede önemli addedilebilecek bir karar alındığını kaydetti.
Kendi girişimi olan bu yeni ziyaretle, 5 veya 7 Avrupa Parlamentosu üyesinin Maraş’ı ziyaret edeceğini ifade eden Hacıyeorgiu, Kıbrıs sorununun çözümünü arzulayan Rumların, bu milletvekilleriyle birlikte yürüyebileceğini de söyledi. 
Avrupalı heyetin Kıbrıslı Türklerle temaslarda bulunup bulunmayacağı şeklindeki soruya Hacıyeorgiu, “Elbette, program henüz netlik kazanmasa da, temaslar yapacağız” yanıtını verdi. 
Hacıyeorgiu, Maraş’ın ziyaret edilmesinde, Kıbrıslı Rumları ve Kıbrıslı Türkleri de beklediğini, Maraş’ın iadesini destekleyen Kıbrıslı Türklerle de yeteri kadar temasta bulunduğunu savundu. 
Güney Kıbrıs’ın AB içerisindeki sorunlarının ne olduğuna ilişkin bir başka soru üzerine Hacıyeorgiu, en büyük sorununun Kıbrıs sorunu, ikincisinin ekonomi, üçüncüsünün ise batık krediler konusu olduğunu söyledi. 
Hacıyeorgiu, bir başka soru üzerine AB’nin, Kıbrıs sorununun çözüm arzusu taşıdığını ancak açıklamalar ve AP içerisindeki kararların ötesinde Türkiye’ye baskı yapılması konusunda  herhangi bir ağır rol üstlenildiğine inanmadığını belirtti. 

Anahtar Kelimeler:
Takis HacıyeorgiuKapalı MaraşKıbrıslı Rum
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