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Kıbrıslı Müzisyenler Barış Manço’yu Şarkılarıyla Andı!

Gazimağusa Belediyesi tarafından bu yıl 22.’si düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali’nde dün akşam Kıbrıslı Müzisyenler Barış Manço’yu Anma Gecesi’nde bir araya geldi.

Kıbrıslı Müzisyenler Barış Manço’yu Şarkılarıyla Andı!

Gazimağusa Belediyesi tarafından bu yıl 22.’si düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali’nde dün akşam Kıbrıslı Müzisyenler Barış Manço’yu Anma Gecesi’nde bir araya geldi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 12:19
Kıbrıslı Müzisyenler Barış Manço’yu Şarkılarıyla Andı!

Gazimağusa Belediyesi tarafından bu yıl 22.’si düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali’nde dün akşam Kıbrıslı Müzisyenler Barış Manço’yu Anma Gecesi’nde bir araya geldi.

Kıbrıslı müzisyenler Salamis Antik Tiyatro’da Barış Manço’nun şarkılarını seslendirerek efsane sanatçıya yaraşır bir geceye imza attılar. Gecede sahneye çıkan ülkemizin sanatçılarından Muhittin Yangın, Fırat Özakıncı, Örge Volkan, Halil Akansel, Ayşen Barışsal Çelebi, Kuzey Tarık, Halil Şahkın, Hasan Cemgünal, Cemal Arslangazi, Kemal Ruso, Belgin Ceylangüden, Fahri Kilis, Zeki Karahanoğlu, Enver Ermetal, Ahmet Metinkal, İpek Amber, Hüseyin Yücelten, Serdar Kavaz, Kurultay Akbay, Ayşe Güler Akın, Barış Manço’nun şarkılarını seslendirerek başarılı bir performans sergiledi.

Bu yıl 28 Ağustos–12 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen 22. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali devam ediyor.

Festival kapsamında, 31 Ağustos Cuma Othello Kalesi’nde Türkiye’nin ünlü sanatçıları Ahmet Aslan – Erdal Erzincan’nın konseri, 4 Eylül Salı akşamı KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, T.C. Devlet Çoksesli Korosu’ndan CARMINA BURANA,  5 Eylül Çarşamba akşamı Othello Kalesi’nde, Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal “Gül Sunal Ölümsüz Komedyen Kemal Sunal’ı Anlatıyor”  standup gösterisi,  7 Eylül Cuma akşamı Othello Kalesi’nde geleneksel Kıbrıs kıyafetlerinin sergileneceği "BİR KIBRIS DESTANI" adlı bir Gala Defilesi, 11 Eylül Salı akşamı  Salamis Antik Tiyatro’da, Okan Ersan’ın “Okan Ersan & Noise Adventure (The German – Music Project) konseri, 12 Eylül akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Teoman konsei yer alıyor.

Son Güncelleme: 30.08.2018 15:36
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