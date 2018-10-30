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Kıbrıslı genç pilot uçak kazasında hayatını kaybetti

Antalya'da bugün düşen uçakta pilot yardımcısı Deniz Adalı da ölenler arasında

Kıbrıslı genç pilot uçak kazasında hayatını kaybetti

Antalya'da bugün düşen uçakta pilot yardımcısı Deniz Adalı da ölenler arasında

30 Ekim 2018 Salı 22:43
Kıbrıslı genç pilot uçak kazasında hayatını kaybetti

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Karaöz mevkiinde saat 15.30 sıralarında tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağı, toprak araziye düştü. Uçağın düştüğü ihbarı üzerine bölgeye, jandarmanın yanı sıra çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

NEDENİ ARAŞTIRILACAK 
Ekipler, pilot Serkan Dilci ve yanında bulunan Deniz Adalı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit de olayda pilot ve yanında bulunan kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Kaymakam Yiğit, uçağın düşme nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceğini söyledi. Kimliği henüz açıklanmayan pilot ve beraberindeki kişinin cansız bedenleri, uçak enkazından çıkarıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA...

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"30 Ekim 2018 günü saat 15.30 sıralarında Manavgat Ulualan mevkiinde Yıldız Air adlı sivil havacılık firmasına ait, saat 14.53'te 1 saatlik kalkış izni olan Cessna tipi TC-KIM eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 mürettebat vefat etmiştir. Vefat edenler eğitim uçağının pilotu Serkan Dilci ve yanında bulunan Deniz Adalı'dır. Olay mahallinde gerekli emniyet tedbirleri Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınmıştır."

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