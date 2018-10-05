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Kıbrıslı Dostlar’dan Lefkoşa Nalbantoğlu Hastanesi’ne Üçüncü Oda

Kıbrıslı Dostlar’dan Lefkoşa Nalbantoğlu Hastanesi’ne Üçüncü Oda

05 Ekim 2018 Cuma 11:21
Kıbrıslı Dostlar’dan Lefkoşa Nalbantoğlu Hastanesi’ne Üçüncü Oda

Büyük çoğunlu İstanbul’da olmak üzere, yurt dışında yaşayan  Kıbrıslı Türklerin oluşturduğu ‘Kıbrıslı Dostlar’ grubu, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki oda yenileme çalışmalarını sürdürüyor.  ‘Kıbrıslı Dostlar’ grubu, kendi aralarında topladıkları paralarla hastanedeki üçüncü odanın yenileme çalışmalarını tamamladı. Kalp-Damar Cerrahisi bölümündeki bir oda tamamen yenilendi. Odadaki yenileme, kısa bir süre önce İstanbul’da yaşamını yitiren ‘Kıbrıslı Dostlar’ üyesi Dr.Türker Kavas’ın anısına yapıldı.

DR. TÜRKER KAVAS KİMDİR?

1953 Lefkoşa doğumlu olan Türker Kavas, lise eğitimini Kıbrıs’ta tamamlamış, 1979 yılındaysa Cerrahpaşa tıp fakültesinden mezun olmuştur.  Üroloji ve kadın hastalıkları-doğum stajlarını İngiltere de St.. Bartholemeus Hastanesinde yapan Kavas,  İsveç-Göteborg ve Norveç-Drammen’de mezuniyet sonrası eğitim almıştır. Kıbrıs Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ve Şişli Etfal Hastanesi’nde kadın hastalıkları ve doğum ihtisası yapmıştır. 1985-1991 yılları arasında Şişli Etfal Hastanesi’nde başasistanlık yapmış, 1987’de Bonn Üniversitesi’nde ve İsveç Shalgrenska hastanelerinde  tüp bebek eğitimi almıştır. Uzun yıllar İstanbul’da Kıbrıs ve Türkiye ilişkilerini çok iyi noktalara taşımak adına bir çok çalışmalarda ve görevlerde bulunmuştur.

Kıbrıs Türk kültür derneği başkan yardımcılığı, PJOD (Piskosomatik jinekoloji ve Obstetrik Derneği başkanlığı ve KIBİSAD (Kıbrıslı İşadamları ve Profesyoneller Derneği) kurucu üyeliği ve yönetiminde görev almıştır.  Dr. Türker Kavas, 18 Ağustos 2018 tarihinde vefat etmiştir.

KIBRISLI DOSTLAR GRUBU

Kıbrıslı Dostlar, çoğunluğu Türkiye’de olmak üzere yurt dışında yaşayan Kıbrıslı ve içinde Kıbrıs sevgisini yaşayan kişilerden meydana gelen, özgür, bağımsız, hiçbir siyasi, dini görüşün, dernek veya partinin uzantısı olmayan bir dostluk ve dayanışma  grubudur. 2014 yılında İstanbul Maslak bölgesinde çalışan Kıbrıslı Türk 4 arkadaşın öğle yemeğinde buluşmasıyla kurulan grup, bugün İstanbul ağırlıklı olmak üzere toplamda yaklaşık 200 kişiye ulaşmış durumda.  Grubun belli aralıklarla düzenlediği yemekli toplantılarda bir yandan ülkelerinden uzakta yaşayan Kıbrıslı Türklerin buluşarak kaynaşması, bir yandan da adadaki gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulunulması hedefleniyor.

Son Güncelleme: 05.10.2018 14:34
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