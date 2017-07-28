Kıbrıs’ın Fethiyle, TMT ve GKKk’nın Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları

KKTC Vatanseverler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Uğur Güler, Kıbrıs’ın fethinin 446. yılı, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (T.M.T) kuruluşunun 59. ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 41. yıldönümü kapsamında mesaj yayınladı.

KKTC Vatanseverler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Uğur Güler, Kıbrıs’ın fethinin 446. yılı, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (T.M.T) kuruluşunun 59. ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 41. yıldönümü kapsamında mesaj yayınladı.

Güler, yayınladığı mesajda, bu günün her zaman kutlanması gereken, Kıbrıs Türkü’nün şanlı tarihinin zaferlerle dolu önemli bir günü olduğunu belirterek, bunun gururunu yaşadıklarını ifade etti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasında emeği geçenleri ve Şanlı 1 Ağustos’u kutluyoruz” diyen Güler, bu kapsamda mücadele veren ecdat ile şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.