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Kıbrıs‘ı Kandil Yapmışlar

Kumpas iddialarını inceleyen İstanbul Başsavcılığı gazeteci Çağdaş Ulus’un Kıbrıs’tayken Kandil'deymiş gibi gösterilip dinlendiğini ortaya çıkardı.

Kıbrıs‘ı Kandil Yapmışlar

Kumpas iddialarını inceleyen İstanbul Başsavcılığı gazeteci Çağdaş Ulus’un Kıbrıs’tayken Kandil'deymiş gibi gösterilip dinlendiğini ortaya çıkardı.

05 Aralık 2014 Cuma 13:34
Kıbrıs‘ı Kandil Yapmışlar
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Balyoz ve Ergenekon davalarında kurulan kumpası inceleyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şimdi de KCK davasını mercek altına aldı. Savcılık, aralarında Vatan Gazetesi Muhabiri Çağdaş Ulus’un da olduğu gazetecilerin yargılandığı KCK davasında yapılan usulsüzlükleri araştırmaya başladı. Özellikle Çağdaş Ulus’un dava boyunca dile getirdiği usulsüzlükleri ele alan Savcılık, soruşturma başlattı.

HER İDDİA İNCELENİYOR

Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, Askeri Casusluk, Odatv, Karargah Evleri, Hrant Dink cinayeti gibi soruşturmalarda yapılan usulsüzlüklerin belirlenmesi için savcı görevlendiren Başsavcılık, geçmişte kamuoyunun gündemini meşgul eden soruşturmalara ilişkin her iddiayı incelemeye alıyor.

PKK KAMPINDAYMIŞ GiBi GÖSTERMiŞLER

Çağdaş Ulus’un ‘Kıbrıs’a yaptığı yolculukların giriş çıkış kayıtlarının Kandil’e gitmiş gibi gösterilmesi’ iddiasını ele alan savcılık bu iddiayı araştırmaya başladı. Ulus, bir açıklamasında, “2004-2009 yılları arasında Kıbrıs’ta gazetecilik eğitimi aldım. 5 yıl boyunca Kıbrıs’a giriş ve çıkışım oldu. İstisna olan tek şey 2007’de ABD’ye 3 aylığına iş ve tatil programıyla ilgili çıkışım oldu. Polis arkadaşlar bu giriş ve çıkış kayıtlarını savcılığa Kandil’e gitmişim gibi gösterdiler. Tutuklanmamdaki en büyük etkenlerden birisi buydu” ifadelerini kullanmıştı. 

Son Güncelleme: 05.12.2014 13:35
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs ManşetKıbrıs‘ı Kandil Yapmışlar
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