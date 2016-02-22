Kıbrıs’da Şok Olay: Eşini Sevgilisi İle Ormanda Yakaladı!

Yedidalga’da şok: Eşini sevgilisi ile ormanda yakaladı!

Eşini Yedidalga’da ormanlık alan içerisinde sevgilisi ile cinsel ilişkide yakalayan adam dehşet saçtı



Dün saat 14.00 sıralarında Yedidalga’da Ömerli yolu üzerinde ormanlık alanda Ç. U. (E) boşanma aşamasında olan eşi Z. U.’ yu (K) M. O.(E) ile cinsel ilişkide bulunduğu sırada yakaladı. Ç.U. tahta sopa ile M.O.’nun başına ve vücuduna vurarak ciddi şekilde darp etti. Ayrıca Ç.U, M.O.’nun olay yerindeki arabasına taş atarak hasara uğrattı. Ç.U. tutuklandı. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor

Son Güncelleme: 22.02.2016 18:14