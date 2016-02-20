Kıbrıs'da Facebook Kıskançlığı Ölümle Sonuçlanıyordu

KIBRIS'DA FACEBOOK KISKANÇLIĞI ÖLÜMLE SONUÇLANIYORDU

Kurtuluş Lisesi’nde bir öğrenci, hoşlandığı kızın Facebook’taki fotoğrafını beğendiği gerekçesiyle başka bir öğrencinin kafatasını duvara vurarak kırdı

Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nde “Facebook kıskançlığı” sonucu yaşanan olay az kalsın ölümle sonuçlanıyordu. 17 yaşındaki bir öğrenci, hoşlandığı kızın Facebook’taki fotoğrafını beğendiği gerekçesiyle 16 yaşındaki başka bir öğrencinin kafatasını duvara vurarak ve yere düşmesiyle tekmeleyerek hastanelik etti.



Kafatasında kırıklar bulunan öğrenci, hastaneye kaldırılarak, ameliyat edilirken, diğer öğrenci mahkemeye çıkarıldı.



Tuvalete kapatıp, ciddi şekilde darp etti



16 yaşındaki erkek öğrenciyi öldüresiye darp eden 17 yaşındaki diğer erkek çocuk, “ciddi darp” gerekçesiyle tutuklandı. Kurtuluş Lisesi'nde geçtiğimiz salı günü meydana gelen olaydan sonra mahkemeye çıkarılan 16 yaşındaki E.C., 7 bin 500 TL nakdi teminat ve 150 bin TL'lik kefil kefaleti ile serbest bırakıldı.



Darp edilen 17 yaşındaki B.S. ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. B.S.'ni kafatasında kırık olduğu belirlendi.



Olay, Salı günü 09.30 sularında meydana geldi. E.C.'nin, B.S.'yi okul tuvaletine kapatıp ciddi şekilde darp ettiği belirtildi.



Darp edilen öğrenci Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne gidip şikayette bulundu. Polis, ifadesini aldığı öğrenciyi Yeşilyurt'taki Cengiz Topel Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradan ambulansla Lefkoşa'ya nakledilen B.S., ameliyata alındı.



“Çocuğumuz, kasten ve sebepsiz dövüldü”



B.S.'nin öğretmen olan annesi ve babası, çocuklarının kasten ve sebepsiz dövüldüğünü iddia etti. Oğullarının 13 Mart'ta YGS sınavı olduğunu ve şu anda ne okula ne de dershaneye gidebildiğini aktaran anne - baba, “Oğlumuz çok sessiz, sakin ve iyi bir öğrencidir, bunu herkes çok iyi biliyor, bu şekilde darp edilmesini kabul edemeyiz, şu anda ağzı açılmıyor ve pipetle beslenmek zorunda" dedi.



“Devamsızlıktan sınıfta kaldı, soruşturma başlatıldı”



Kurtuluş Lisesi Müdürü Veli Büyükağa da olayın kendilerini çok üzdüğünü belirtti. KIBRIS muhabirine konuşan Büyükağa, "Olay, şubat tatili sonrası okulun açıldığı ilk gün oldu" dedi ve şunları söyledi:



"Bir kız öğrencimiz Facebook sayfasında fotoğraf paylaştı. B.S. adlı öğrencimiz bu fotoğrafı ‘beğen’di. İlk dönem devamsızlık sınırını aşmış bir öğrencimiz olan E.C. ise B.S.'yi ders arasında tuvalete çağırdı. Girer girmez de başını fayanslara vurmaya başladı. B.S. yere düştü. E.C., B.S.'ye yerde de bir kaç yumruk vurdu. Olay beş - on saniye içinde oldu. O sırada bir müdür muavinimiz olayı gördü. Müdahale etti. Durumu bana bildirdi. Velileri arayıp bilgilendirdik. B.S. ne yazık ki çenesinde ve kafatasının iç kısmında kırıklar yaşadı. Ameliyat edildi. Ziyaretine gittik. Durumu iyidir."



Polis araştırmasını sürdürüyor



Veli Büyükağa, olaya polisin el attığını, E.C. isimli öğrencinin aynı gün mahkemeye çıkarılıp teminatla serbest kaldığını da aktardı ve şöyle devam etti:



“E.C. isimli öğrencinin velisini de okula çağırdık. Disiplin soruşturması başlattığımızı bildirdik. Devamsızlıktan sınıfta kaldığını da ayrıca bildirdik. E.C.'nin daha önceden disiplin cezaları bulunmaktadır. Polis araştırma ve soruşturmasını sürdürüyor. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuruluyor. Konuyu bakanlığa da bildirdik. Daire Müdürümüzle görüştük. Müsteşarımızın bilgisine de getirdik. Çok üzgünüz. Disiplin soruşturmamız sürüyor. Yasalar, tüzükler, yönetmelikler neyse, o uygulanacak.”



Kıbrıs





Son Güncelleme: 20.02.2016 18:09