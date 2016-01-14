‘Kıbrıs’a Giden Suyu İsrail’e De Veririz’ Türkeş, “Kıbrıs’taki Türk basınına bakarsanız Türkiye ile Kıbrıs anlaşamadığı için biz suyu denize veriyormuşuz. Öyle bir şey olmuyor tabii. Barajın yüzde 10-15 kadar daha su tutması gerekiyor” dedi.



Türkeş, Kıbrıs’ta yaşayan bir akrabasıyla arasında geçen diyaloğu paylaşarak, “Ben iyi bir şey oldu diye seviniyorum. Ancak akrabam, ‘Sanki bize getirdiniz, İsrail’e vereceksiniz de onun için’ dedi.



İnşallah sonra Kıbrıs Rum tarafına da veririz. İsrail’in de ihtiyacı var, oraya da veririz, verilmeli de. Ama öncelik Kıbrıs’ın” dedi.

Son Güncelleme: 14.01.2016 13:56