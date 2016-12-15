Kıbrıs’a acil iniş yaptı
Avustralya havayolları Qantas tarafından işletilen Airbus A380 Güney Kıbrıs Saati ile 06.10’da güvenli bir şekilde Larnaka Havaalanı’na inerken, ambulanslar pistte hazır bulundu.
Larnaka Genel Hastanesi’ne götürülen 60 yaşındaki yolcunun durumunun iyi olduğu belirtiliyor.
Uçak, Dubai üzerinden Sidney’ye çıktıktan sonra yaklaşık 500 yolcu ve mürettebat taşıyordu.
Airbus A380, Airbus tarafından üretilen, çift katlı, geniş gövdeli, dört motorlu bir jet uçağıdır.
Dünyanın en büyük yolcu uçağı ve işlettiği havalimanları bu tesisleri yerleştirmek için kolaylıklar geliştirdi. Başlangıçta Airbus A3XX olarak adlandırılmış ve Boeing’in büyük uçak pazarındaki tekeline itaat için tasarlanmıştı.