Kıbrıs’a acil iniş yaptı

Dünyanın en büyük yolcu uçağı olan ve, Avustralya’dan Londra’ya giden bir Airbus A380, yolcuların birinin hastalanmasının ardından bu sabah Larnaka Havalimanı’na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Avustralya havayolları Qantas tarafından işletilen Airbus A380 Güney Kıbrıs Saati ile 06.10’da güvenli bir şekilde Larnaka Havaalanı’na inerken, ambulanslar pistte hazır bulundu.

Larnaka Genel Hastanesi’ne götürülen 60 yaşındaki yolcunun durumunun iyi olduğu belirtiliyor.

Uçak, Dubai üzerinden Sidney’ye çıktıktan sonra yaklaşık 500 yolcu ve mürettebat taşıyordu.

Airbus A380, Airbus tarafından üretilen, çift katlı, geniş gövdeli, dört motorlu bir jet uçağıdır.

Dünyanın en büyük yolcu uçağı ve işlettiği havalimanları bu tesisleri yerleştirmek için kolaylıklar geliştirdi. Başlangıçta Airbus A3XX olarak adlandırılmış ve Boeing’in büyük uçak pazarındaki tekeline itaat için tasarlanmıştı.