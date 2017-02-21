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21 Şubat 2017 Salı 09:42

Kıbrıs Yeşilay, Üniversitelerde Yeşilay Kulüpleri Kurulmasına Yönelik Çalışma Başlattı

Kıbrıs Yeşilay, ülkedeki üniversitelerde Yeşilay kulüpleri kurulmasına yönelik çalışma başlattı.

Kıbrıs Yeşilay, Üniversitelerde Yeşilay Kulüpleri Kurulmasına Yönelik Çalışma Başlattı
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Lefkoşa, 21 Şubat 17 : Kıbrıs Yeşilay, ülkedeki üniversitelerde Yeşilay kulüpleri kurulmasına yönelik çalışma başlattı.

Kıbrıs Yeşilay  tarafından yapılan açıklamada, zararlı alışkanlıklarla mücadele bağlamında, üniversitelerin varlığı ve desteğinin yadsınamaz bir gerçek olduğu ve sivil toplum-üniversite işbirliği sayesinde, mücadelenin ivme kazanması düşüncesiyle böyle bir çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi ile görüşmeler yapıldığı ve projenin ülkede faaliyet gösteren tüm üniversitelere yayılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, proje kapsamında, “sağlıklı yaşam, sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı” konularında üniversite gençlerine eğitimler verilmesi ve gençlerin de akran eğitimiyle projenin sürdürülebilir olması amaçlanıyor. Kurulacak Yeşilay kulüpleri,  sosyal sorumluluk çalışmaları yanında birçok sportif ve kültürel etkinliklere katılma ve uluslararası projelerde yer alma şansına da sahip olacak.

Bu konuda çok heyecanlı olduklarını belirten Kıbrıs Yeşilay Başkanı Ayşe Gökyiğit, duyarlılık göstererek kendilerine olumlu cevap veren üniversitelere teşekkür ederek, projenin hayırlı olmasını diledi.

(AK/HA) FOTOĞRAFLI

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