Kıbrıs Vakıflar İdaresi Ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İşbirliği Protokolü İmzaladı



Lefkoşa, 25 Ekim 18 : Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı arasında, kapsamlı dayanışmayı öngören işbirliği protokolü imzalandı.



Vakıflardan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Derneği Bülent Çıraklı imzaladığı protokolle, ihtiyaçlı olan tüm kesimlere yapılan eğitim, sağlık ve sosyal alandaki yardımların artırılarak, daha fazla insanın ihtiyacına cevap verilmesi amaçlanıyor.

BENTER

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, iki kurumunun da, yüzyıllardır topluma hizmet veren Kıbrıs’ın en eski, en köklü hayır kurumları olduğunu söyledi.



Topluma yapılan hayır işlerini daha da artırmak için işbirliği protokolü imzalamaya karar verdiklerini ifade eden Benter, “Bu protokolü yapmakla iki kurumun gücünü kullanarak, daha fazla kişiye ulaşmak, daha fazla ihtiyaçlı insanlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize, eğitim, sağlık, özel ihtiyaç zamanlarında yarımcı olabilmeyi amaçlıyoruz” dedi.



Protokolün imzalanmasının çok güzel projelere vesile olacağını kaydeden Benter, bu konuda destek olan TC Kızılay temsilcilerine ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı temsilcilerine teşekkür etti.

MUSAOĞULLARI



Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Musaoğulları da, iki kurum arasında hayır ve yardıma dayanan eskiden beri var olan işbirliğinin protokol ile daha kapsamlı çalışma imkânının bulunacağını kaydetti.

Musaoğulları, yeni yönetim kurulu olarak 7 aylık sürede, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan sonra ikinci protokolü Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile imzaladıklarını belirtti.

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